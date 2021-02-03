Erdoğan: Artık bu ülke bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi protestoları hakkında, "Siz öğrenci misiniz, yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz? Bu ülke teröristlerin hakim olduğu ülke olmayacak ve asla fırsat vermeyeceğiz. Gereği neyse yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bu ülke bir daha Gezi olayını yaşamayacaktır" dedi.



Boğaziçi Üniversitesi'nde, terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Siz öğrenci misiniz, siz talebe misiniz, yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan, işgale kalkışan terörist misiniz? Bu ülke teröristlerin hakim olduğu bir ülke olmayacak. Buna da asla fırsat vermeyeceğiz. Gereği neyse yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz.



Artık bu ülke, Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır. Bay Kemal, sen eğer bu yolda devam edeceksen buyur devam et. Terörist arkadaşlarınla yola devam edeceksen buyur devam et. Biz teröristlerle beraber olmadık olmayacağız.

