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Erdoğan Arınç'la telefonda görüştü! Kim hangi sitemde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç telefonda görüştü.

GÜNDEM 25.11.2020, 07:56
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Erdoğan Arınç'la telefonda görüştü! Kim hangi sitemde bulundu?
Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısında kurmaylarıyla gerçekleştirdiği istişerede Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa eden  Bülent Arınç ile telefonla görüştüğü öğrenildi.
Erdoğan'ın Arınç'la yaptığı görüşmede “Bugün Arınç’la konuştuk. Sözlerimin onu üzdüğünü söyledi. Ben de kendisine ‘sen bizi daha çok üzdün’ dedim. Yasin Börü ve ellerinde Kürtlerin kanı olan adamları başımıza çıkarıyorsunuz. İnşallah, bundan sonra böyle açıklamalar yapmaz. Ben açıklamasını doğru bulmadığımı kendisine de ilettim” şeklindeki ifadeleri kullandığı belirtildi.
Bunun üzerine kurmaylar, AKP tabanından Bülent Arınç’ın sözlerinin tepki gördüğünü, ancak istifasının olumlu karşılandığını iletti.
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