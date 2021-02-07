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Erdoğan açılış töreninde milletvekilini uyardı: Rabiamızı unutma Ahmet
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninde canlı bağlantıyla yaptığı konuşmada AK Partili milletvekilini uyardı.
GÜNDEM 07.02.2021, 08:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki Tohma Köprüsü'nün açılış töreninde canlı bağlantıyla yaptığı konuşmada AK Partili milletvekilini uyardı.
Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı, devamında tören alanında bulunan yetkilileri her etkinlikte, törende olduğu gibi tek tek 'Rabia' işareti yaparak selamladı.
AKP Milletvekili Ahmet Çakır'a geldiğinde ise Erdoğan'dan bir uyarı geldi. Erdoğan, kendisini el sallayarak selamlayan Çakır'a "Rabiamızı unutma Ahmet" diyerek seslendi. Bu uyarıdan sonra milletvekilinin 'Rabia' işareti yaptığı görüldü.
Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı, devamında tören alanında bulunan yetkilileri her etkinlikte, törende olduğu gibi tek tek 'Rabia' işareti yaparak selamladı.
AKP Milletvekili Ahmet Çakır'a geldiğinde ise Erdoğan'dan bir uyarı geldi. Erdoğan, kendisini el sallayarak selamlayan Çakır'a "Rabiamızı unutma Ahmet" diyerek seslendi. Bu uyarıdan sonra milletvekilinin 'Rabia' işareti yaptığı görüldü.
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