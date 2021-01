Erdoğan: 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongrelerine Beştepe'den canlı bağlantıyla katıldı.

Kongrelerde partililere seslenen Cumhurbaşlanı Erdoğan, "2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem Meclis'te ezici çoğunlukla temsil edileceğiz hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Salgın sebebiyle bir süre ara verdiğimiz kongrelerimize bugün yeniden başlıyoruz. YSK takvimine uygun şekilde pazartesi, salı ve çarşamba günleri kongrelerimize devam edeceğiz. Tüm amacımız İzmir, Ankara ve İstanbul kongreleriyle birlikte bu süreci tamamlamaktır. Böylece büyük kongre öncesi tüm hazırlıklarımızı bitirmiş olacağız.

Her kongremizde, her seçimde kadrolarımızı yeni isimlerle, yeni seslerle tahkim ederek, yönümüzü geleceğe dönerek devam ediyoruz. Kadın ve gençlik kolları ile birlikte ülkemizin en geniş tabanlı partisi konumundayız. Sizlerden beklentimiz milletimizin kalbindeki bu sevgiyi yılın her günü partimize desteğe dönüştürecek bir muhabbet iklimi oluşturmaktır.

Medya ve sosyal medya önemlidir ama siyasette belirleyici olan yüz yüze siyasettir. AK Parti bakımından milletimizin her bireyine ulaşmanın zorluğu yoktur. Gönlünü kazanmak için kapısını çalmadığımız, hasbihal etmediğimiz, derdini dinlemediğimiz tek bir kişi dahi varsa bu bizim eksiğimizdir.

İl yönetimlerinden en büyük beklentim 2023'e kadar her günümüzü seçim günü gibi görerek çalışmaktır. Yılın her günü milletimizle hemhal olmayanın seçim günü diyeceği kalmaz. Milletin gönlüne girmek için gece gündüz çalışmayı kendine zul görenler yanlış yerde, yanlış göreve taliptir.

AK Parti'nin 19 yıldır girdiği her seçimden birinci çıkmasının nedeni buldur. 2023'te her Meclis'te ezici bir çoğunlukla temsil edeceğiz ve Cumhurbaşkanlığını yeniden kazanacağız. Yapacağınız fedakarlık için her birinize teşekkür ediyorum. Gerek AK Parti olarak, gerek MHP olarak, gerek BBP olarak Cumhur İttifakı büyüyerek yarınlara yürüyecektir. Biz hep yüzü geleceğe dönük bir parti olduk, bu şekilde hareket etmeyi sürdüreceğiz. Görev alacak arkadaşlara başarılar temenni ediyorum.

Bizi de ne terör örgütlerinin alçaklıkları, ne kuyruk acısıyla üzerimize saldıranlar, ne kurulan tuzaklar yoruyor. Bizi asıl yoran bu ülkenin selameti, esenliği için omuz omuza hareket etmemiz gerekenlerin sergilediği tavırlardır. Hizmet yolunda yapılan rekabet kaliteyi yükseltir. Rekabet ile izah edilemeyecek sınırlar dışına çıkaran bir anlayış ile karşı karşıyayız.

Öyle şeyler yapıyorlar ki cevaplarını vermek, hadlerini bildirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Bu zihniyetin temsilcisi olan zat yine bühtan üzerine bühtan sıraladı. CHP Türkiye'yi büyütmüş, AK Parti büyütmek için çalışmamış. CHP tarihi boyunca Türkiye'nin sorunlarını sıkıntılarını, dertlerini büyütmüş bir partidir. Bugün de aynı misyonu yerine getiriyor. AK Parti ile CHP'nin başımıza sardığı bu sorunları kaldırmak için çalışmıştır. Hayatında karar verici olarak tek bir saniye görev yapmamış, tek bir ifade, irade ortaya koymamış, SGK'yı batırmış, milletin hayrına tek bir işe omuz vermemiş kişidir. 'Seçim kişiyi Cumhurbaşkanı yapmaz' diyerek boş laflarla arkasındaki asıl niyetini gizlemeye çalışıyor. Milletin önce 2014'te ardından 2018'de doğrudan seçtiği cumhurbaşkanını hala hazmedemiyorlar. Kendi partilerinde işler kasetle, tacizle, tecavüzle yürüdüğü için milletin tercihi ile göreve gelmeyi hafsalarına sığdıramıyorlar. İsraf bu konuda da haramdır.

Aynı yalanları, iftiraları döne döne tekrarlamayı siyaset sanan bu zihniyetin ülkenin ikinci büyük partinin başında kalabiliyor olmasıdır. Bu karikatür zatın psikolojik analizi işin erbabı için bulunmaz hazinedir. Teröristlere arkadaş, darbecilere hak hukuk savunucusu diyen, milli projelerimizi engellemek için her şeyi yapan, sınırötesi harekatlara gölge düşürmeye çalışan bir kişi için ne desek az gelir. Zerre kadar onuru, kendisine azıcık saygısı olsa, kasetle geldiği koltuktan haysiyetiyle çekilirdi. CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın sürekli başlarını yere indiren bu zihniyeti en kısa sürede tasfiye edeceğine inanıyorum.

Biz kendi işimize bakacağız. Partide kendi işimize bakacağız, hükümette kendi işimize bakacağız, Meclis'te kendi işimize bakacağız. Dış politikada kendi işimize bakacağız. Milletimiz bizden hizmet bekliyor. Önceliğimiz ülkemizin güvenliği ve huzuruyla birlikte iş, aş, sağlık, eğitim, adalet gibi temel beklentilerine cevap verecek projeler geliştirecek projeler geliştirmek ve uygulamaktır. Devlet ve siyaset bunun için vardır."