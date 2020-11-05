Erdoğan: 18 yaşını dolduran herkesi üyemiz olarak görmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin il başkanları toplantısında teşkilatlara seslendi. Erdoğan, partisinin başlattığı 1 milyon üye kampanyasıyla ilgili son sayıları paylaştı. "Bu yıl 1 milyon yeni üye hedefimize ulaşıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu anda toplamda 11 milyon 200 bin üye sayısını yakalamış bulunuyoruz." dedi. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yaşını dolduran herkesi AK Parti'ye üye olmaya çağırdı.Erdoğan konuşmasının ilgili bölümünde şunları söyledi: "1 milyon yeni üyeyi temsilen 1 milyon fidanı toprakla buluşturmayı sürdüreceğiz. Bu yıl 1 milyon yeni üye hedefimize ulaşıyoruz. Şu anda toplamda 11 milyon 200 bin üye sayısını yakalamış bulunuyoruz. Üyelerimiz kollarını açarak, el ele verseler rahatlıkla Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna insan zinciri oluşturabiliriz. Hedefimiz nasıl bu ülkedeki her bir seçmenin oyunu alabilmekse, aynı şekilde 18 yaşını doldurmuş her bir kardeşimizi de partimiz üyesi olarak görmek istiyoruz. Telefonumuz 24 saat açık olmalı. Cevap veremediğimiz çağrıya dönüş yapmalıyız. İnsanları küçümseyen bir AK Parti üyesi varsa, haksız işgalci demektir. AK Parti'nin hiçbir il, ilçe başkanı, yöneticisi, belediye başkanı, milletvekili, hiçbir temsilcisi milletten kopuk olamaz, milletten kopuk yaşayamaz."

