Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması:

Koronavirüsün Türkiye'ye ilk geldiği Mart ayında aşı ile ilgili çalışmaları ile isminden söz ettiren tartışmalı isim Ercüment Ovalı, piyasadaki aşılar ile ilgili açıklama yaptı. Ovalı, koronavirüs aşılarının hepsinin yüzde 90’nın üzerinde koruyucu olduğunu ama bu koruyuculuğun 6 ay kadar sürdüğünü söyledi.

Covid-19'un mevcut hali ile Verem’e benzediğini söyleyen Ercüment Ovalı, tıpkı veremde olduğu gibi hastalığı geçirenlerde de yoğun bir antikor üretiminden söz edilemeyeceğini söyledi.

Korona ile en az 1 yıl daha geçireceğimizi söyleyen Ovalı, bu hastalığı uzun süreli kontrol etmenin tek yolunun aşılama olduğunu söyledi.

İlk çalışmalarda aşıların yüzde 90 üzeri koruyucu olduğunu söyleyen Ovalı, "Bilinmeyen nokta bu koruyuculuğun ne kadar olacağıdır. Covid-19 geçiren ve izlenen hastalara bakıldığında şunu görüyoruz: Covid geçiren hastaların kanında oluşan koruyucu antikorlar 6. aydan itibaren düşüyor. Ve tüm dünyadan gelen raporlara bakıldığında tekrarlayan Covid19 geçiren hastaların sayısı artıyor. Üstelik bu hastalığı sessiz geçiren ve tekrar virüs yayan hastaların sayısını hiç bilmiyoruz. Bu durumda aşıların 6 aydan daha uzun koruyamayacağını düşünebiliriz.” dedi.

