Erciyes'te kar sevinci

3 bin 916 metre yükseklikteki Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü Erciyes'te, 1200 metredeki Tekir Bölgesi'ne ise dolu yağdı.

Kayseri kent merkezinde ise gece 7 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 27 derece ölçüldü.

