“Erbakan özel sayısı” her eve girmeli

Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, “Gazetemizin her satırında hayra motor, şerre fren olmaya devam edeceğiz. İlim ve siyaset adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 10. sene-i devriyesinde hazırladığımız Erbakan Özel Sayısı’nda çok önemli röportaj, yazı ve olaylara yer verdik. Bu önemli çalışmanın tüm Türkiye’deki hanelere girmesi için büyük bir çalışma başlattık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu çalışmanın Erbakan Hoca’mızın fikirlerinin anlaşılması ve Yeni Bir Dünya’nın kurulması adına halkımız tarafından büyük bir teveccüh ile karşılanacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) 46’ncı Dönem Ocak Ayı Bölge ve Şube Başkanları Toplantısı online olarak gerçekleştirildi. Toplantıda AGD Genel Başkanı Salih Turhan ve Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, bölge başkanları, şube başkanları ve komisyon başkanlarına hitap etti. Aile Okulu Akademisi çalışması hakkında ise AGD Genel Merkez Organizasyon ve Planlama Komisyonu Başkanı Yavuz Selim Dumangöz, ailenin önemi ve çalışma hakkında katılımcılara bir sunum gerçekleştirdi.

AGD Genel Başkanı Turhan, AGD’nin tüm birimleriyle gençlere ulaşmak ve belirli değerleri kazandırmak için çalıştığına vurgu yaparak, “Yaklaşık bir yıldır devam eden pandemi süreci nedeniyle etkinliklerin dijital ortamlarda yapılmasına rağmen, sorumluluklarımız azalmadı. Aksine her şart altında ve koşulda gençliğimizin dertlerine çare olma, gelecek kaygılarının önüne geçme, onlara yeni bir ufuk çizme adına anaokulundan başlayarak ortaokul, lise, üniversite, akademik hayat ve iş hayatına kadar her alanda tüm birimlerimizle 81 ilde çalışmaları devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Millî Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 10’uncu yılı münasebetiyle Millî Gazete tarafından hazırlanan “Erbakan Özel Sayısı” ek çalışmasıyla ilgili konuşan Turhan, “Bir evde bir sigorta yanlış bir durumda nasıl atıyorsa, Millî Gazete’de ülkemizde yaşanan bir yanlışta bir hatada hemen meseleye müdahale eden bir gazetedir. Millî Gazete bu ülkenin sigortasıdır. Hakk’ın gür sedasının yeryüzüne ulaşması noktasında vermiş olduğunuz mücadele, hepimize bereket olarak yansımış olsun. Millî Gazete’mizin, Erbakan Hocamızın vefatının 10’uncu sene-i devriyesinde hazırlamış olduğu Erbakan Özel Sayısı’na, Anadolu Gençlik Derneği’nin tüm mensuplarının destek vereceğine ve özel sayının tüm hanelere girme noktasında gayret sarf edeceklerine inancım tamdır” diye konuştu.

Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, “49 yıldır hakkın gür sesini haykıran Millî Gazete olarak her zaman dimdik ayakta duracağız. Gazetemizin her satırında hayra motor, şerre fren olmaya devam edeceğiz. İlim ve siyaset adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 10. sene-i devriyesinde hazırladığımız Erbakan Özel Sayısı’nda çok önemli röportaj, yazı ve olaylara yer verdik.” Bu önemli çalışmanın tüm Türkiye’deki hanelere girmesi için büyük bir çalışma başlattıklarını ve her yıl olduğu gibi bu yılda bu çalışmanın Erbakan Hocamızın fikirlerinin anlaşılması ve Yeni Bir Dünya’nın kurulması adına halkımızın büyük bir teveccüh ile karşılayacaklarına inandıkları şeklinde konuştu.