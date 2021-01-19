'EpiVacCorona' aşısının etkinlik oranı belli oldu! Sonuçlar şaşırtıcı

Rusya'nın resmi laboratuvarlarında geliştirilen "EpiVacCorona" adı verilen koronavirüs aşısının etkinlik oranı açıklandı.

Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Vektor'da üretilen ve Rusya'nın ikinci koronavirüs aşısı olma özelliğine sahip inaktif aşının, Faz 1 ve Faz 2 denemeleri sonunda etkinlik oranının yüzde 100 olduğu duyuruldu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, aşının 21 gün arayla iki doz şeklinde uygulandığı kaydedildi.

Ayrıca Rusya ilk koronavirüs aşısı olan 'Sputnik V'nin ise yüzde 91,4 oranında etkili olduğu belirtilmişti.

