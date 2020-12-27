Enteresan olay! Yahudi hırsız bir araba avokadoyla yakalandı

Cumartesi günü İsrail'in Tel Aviv bölgesindeki Ramat HaSharon kentinde 40'lı yaşlarında bir şüpheli polis tarafından bir araca avokado yüklerken fark edildi.

Bölgedeki bir ortak yaşam merkezinden (Kibbutz) 680 kilo avokado çaldığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ev hapsine mahkum edildi.



Olayla ilgili olarak ikinci bir şüphelinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Avokado hırsızlığı İsrail'de ilk defa yaşanan bir olay değil. 2017 yılındaki bir diğer soygun girişiminde de 5 ton avokado iki araca yüklenmiş bir şekilde ele geçirilmişti.

