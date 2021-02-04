Enner Valencia'nın menajerinden flaş transfer itirafı!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Tigres'ten kadrosuna kattığı Enner Valencia, Sarı Lacivertliler'de bu sezon forma şansı bulduğu 17 maçta üç gol ve iki asist kaydetmişti. 31 yaşındaki kanat forvetin menajeri Gonzalo Vargas, Ekvador'da yayım yapan Fanboleros adlı internet sitesine verdiği röportajda oyuncusunun geçtiğimiz yaz Çin'e transfer olmaya çok yakın olduğunu itiraf ederken şunları söyledi:



"Enner, Çin'in önemli bir takımına gitmeye çok yakındı. Fenerbahçe'nin önerdiğinden daha yüksek bir para teklif etmişlerdi. Ancak kendisi, Avrupa'ya dönmenin hesaplarını yapıyordu. Şu anda da ailesiyle çok mutlu. Taraftarların futbolu büyük bir tutkuyla yaşadığı bir ligde oynamanın tadını çıkarıyor. Takımı şu anda lider ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hedefliyor. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri."

