Enkazı kaldırıldı! Geriye acı hatıralar kaldı

İzmir’de meydana gelen depremde yıkılan ve 34 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı’nın enkazı kaldırıldı. Apartmandan geriye boş bir arazi ve acılar kaldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü saat 14.50 sıralarında meydana gelen 6.9’luk depremde Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı depremin şiddetiyle yıkılmıştı.

Depremin ardından başlayan arama kurtarma çalışmalarında 19 kişi sağ kurtarılırken 34 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Depremin ardından geçen 91. saatte 3 yaşındaki Ayda bebeğin çıkarılmasıyla da akıllarda yer eden Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları diş hekimi Zarife Doğan'ın cansız bedenine ulaşılmasının ardından sonlandırıldı.

