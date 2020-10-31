Enkaz altından 'abi gitme' diyen Günay isimli çocuk çıkarıldı

İzmir’de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sevindiren haber Doğanlar Apartmanı enkazından geldi. Depremden 9 buçuk saat sonra 15 yaşındaki Günay Özışık isimli çocuk enkaz altından çıkarıldı.

9.5 saat süren çalışmalar sonunda Günay, enkazdan kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Oğlunun peşinden hastaneye gelen annenin, acil servise alınan çocuğunu görmek için sağlık personellerine ricada bulunması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.



