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Enginyurt'tan 'terörist' tepkisi: Terörist dediniz tutuklanan olmadı
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın protestolara katılan öğrencilere yönelik sözlerine tepki gösterdi.
GÜNDEM 04.02.2021, 17:38
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılan gençlere "terörist" denilmesine tepki gösterdi.
Enginyurt'un açıklaması şöyle:
"Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler rektör atamasını kabul etmiyor. Hükümet ısrarla 'Bunlar terörist' diyerek, acımasızca suçluyor. Bu ülkeyi bir dönem sağcı, solcu diye böldük. Gelin bu ülkeyi, terörist ve terörist olmayanlar diye bölmeyin. Terörist dediniz, bir tane bile terörist tutuklanmadı. Devletini bölecek ve parçalayacak bir tane Türk genci yoktur. Bu gençlere kıymayın beyler."
Enginyurt'un açıklaması şöyle:
"Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler rektör atamasını kabul etmiyor. Hükümet ısrarla 'Bunlar terörist' diyerek, acımasızca suçluyor. Bu ülkeyi bir dönem sağcı, solcu diye böldük. Gelin bu ülkeyi, terörist ve terörist olmayanlar diye bölmeyin. Terörist dediniz, bir tane bile terörist tutuklanmadı. Devletini bölecek ve parçalayacak bir tane Türk genci yoktur. Bu gençlere kıymayın beyler."
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