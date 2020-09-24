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Enginyurt'tan Süleyman Soylu'ya flaş sözler: Yakında partiden ayrılır
Cemal Enginyurt, Haber Global'de katıldığı programda Süleyman Soylu'nun AK Parti'den ayrılacağını iddia etti.
GÜNDEM 24.09.2020, 09:04
Haber Global'de ‘Saynur Tezel Kayıt Altın'da programına konuk olan eski MHP Ordu Milletvekili Enginyurt, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Cemal Enginyurt silah yasası ve güvenlik tartışmasında AK Partili Resul Tosun ile yaşadığı tartışmada Soylu'nun AK Parti'den ayrılacağını iddia etti.
Soylu güvenliği düşünmüyor. Soylu bence tribüne oynuyor. Yakında Soylu bir şeyler yapar. Soylu sizin partiden ayrılır.
Soylu kendine yol çizer. Soylu tribüne oynuyor. Soylu kahraman olacak. Bu da bu gecenin flaş haberi olarak gündeme düşecektir diye düşünüyorum.
Ortalık sizin partiden ayrılanlarla dolu.
Cemal Enginyurt silah yasası ve güvenlik tartışmasında AK Partili Resul Tosun ile yaşadığı tartışmada Soylu'nun AK Parti'den ayrılacağını iddia etti.
Soylu güvenliği düşünmüyor. Soylu bence tribüne oynuyor. Yakında Soylu bir şeyler yapar. Soylu sizin partiden ayrılır.
Soylu kendine yol çizer. Soylu tribüne oynuyor. Soylu kahraman olacak. Bu da bu gecenin flaş haberi olarak gündeme düşecektir diye düşünüyorum.
Ortalık sizin partiden ayrılanlarla dolu.
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