Enginyurt'tan Muharrem İnce 'ye sert sözler: Hiç omurgalı bulmuyorum

Eski MHP'li ve Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Arayış TV YouTube kanalında, “ Muharrem İnce için "Hiç düzgün bulmuyorum. Omurgalı da bulmuyorum" açıklaması yaptı.

Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağına ilişkin haberler hakkında değerlendirmelerde bulunan Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:

“Muharrem İnce’yi hiç düzgün bulmuyorum. Omurgalı da bulmuyorum davranışını. Parti tüzüğünü kurmuşsun, oylamayla kabul etmişsin. ‘Partimi kurdum, ismini sürpriz yapacağım’ diyorsun. Ya ne işin var CHP’de zaman? Bırak adamları kendi işine baksın. Bırak adamları kendi haline ya! Hem o partinin içindesin, CHP’nin sıfatını taşıyorsun. Hem de diyorsun ki; bu CHP şöyle kötü böyle kötü. CHP kötü de AK Parti’ye bir lafın yok mu Muharrem İnce? Yola çıktıysan devam et kardeşim. İstenmeyen yerde durulmaz. İstenmediğini düşünüyorsan, durmayacaksın. Bismillah deyip çıkacaksın. Ben çıktım işte. İnce’ye bakıyorum, CHP’ye çaktığı kadar AK Parti’ye hiçbir şey demiyor. Hayırdır arkadaş ya? Ülkeyi CHP yönetiyor da bizim mi haberimiz yok. Bunlar mı iktidar? Efendim, yenildin de yenildin, yenildin de yenildin, Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı AK Parti ağzıyla dalga geçiyor.”

