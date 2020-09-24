Enginyurt’tan çarpıcı iddia: Parlamenter sisteme geri dönülecek
Partisinden ihraç edilen Eski MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve parlamenter sisteme ilişkin çok çarpıcı bir iddiada bulundu.
GÜNDEM 24.09.2020, 04:09
Haber Global'de ‘Saynur Tezel Kayıt Altın'da programına konuk olan eski MHP Ordu Milletvekili Enginyurt, parlamenter sisteme geçişle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak göreve devam etmesini istediğini dile getiren Enginyurt, “Ama şu anki yapıda yüzde 50.1 hayal. Yüzde 50.1'i alma şansı yok. Yine hukuki bir kılıf bulunacak, hukuki bir gerekçeyle siz isteseniz de istemeseniz de parlamenter sisteme dönüş olacak” ifadelerini kullandı.
Enginyurt, 2 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da parlamenter sistemi işaret ederek, şunları söylemişti;
Türkiye erken veya zamanından önce yapılacak seçime hızla koşuyor. Önümüzde ki zaman dilimin de yapılacak seçim, parlamenter sisteme dönülmüş bir seçim sisteminde yapılacaktır.
Seçime girmeyi hedefleyen bütün partilere halisane uyarıdır. Bana göre, AK Parti içinde ideal olan budur.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak göreve devam etmesini istediğini dile getiren Enginyurt, “Ama şu anki yapıda yüzde 50.1 hayal. Yüzde 50.1'i alma şansı yok. Yine hukuki bir kılıf bulunacak, hukuki bir gerekçeyle siz isteseniz de istemeseniz de parlamenter sisteme dönüş olacak” ifadelerini kullandı.
Enginyurt, 2 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da parlamenter sistemi işaret ederek, şunları söylemişti;
Türkiye erken veya zamanından önce yapılacak seçime hızla koşuyor. Önümüzde ki zaman dilimin de yapılacak seçim, parlamenter sisteme dönülmüş bir seçim sisteminde yapılacaktır.
Seçime girmeyi hedefleyen bütün partilere halisane uyarıdır. Bana göre, AK Parti içinde ideal olan budur.
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