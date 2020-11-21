Enginyurt, AK Partili Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti!

Cemal Enginyurt'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet!

MHP'den ihraç edilen Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şilayet etti.



"Cumhurbaşkanım Ordu Büyükşehir'e bir el atın, küçük esnaf batıyor" diyen Enginyurt, Ordu Büyükiehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in akaryakıt istasyonu,çay ocağı açtığını ve turşu reçel sattığını söyledi.



“Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Kamu şirketleri parekende işine girmesin,esnafa rakip olmasın diyor ve de doğru diyor.OBB Başkanı @mhilmiguler akaryakıt istasyonu yapıyor,çay ocağı açıyor,turşu reçel satıyor.Cumhurbaşkanım,Ordu Büyükşehire bir el atın,küçük esnaf batıyor.”

— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) November 21, 2020



MHP'de görev yaptığı dönemde fındık üzerinden AK Parti'yi eleştiren ve "Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar" diyen Enginyurt, eleştirilerinin ardından parti disiplin kuruluna sevk edilerek paritsinden ihraç edilmişti.

“Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Kamu şirketleri parekende işine girmesin,esnafa rakip olmasın diyor ve de doğru diyor.OBB Başkanı @mhilmiguler akaryakıt istasyonu yapıyor,çay ocağı açıyor,turşu reçel satıyor.Cumhurbaşkanım,Ordu Büyükşehire bir el atın,küçük esnaf batıyor.” — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) November 21, 2020

