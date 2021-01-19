Engin Altay'dan saldırılara yorum: Bahçeli aba altında sopa gösteriyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Ana Bina Basın Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Engin Altay, “Daha dün bir genel başkan yardımcısı ve üç gazeteci, Cumhur İttifakı paydaşı tarafından tehdit edildi. Daha bugün soruşturmayı yürüten savcı, Cumhur İttifakı’na mensup bir milletvekili tarafından tehdit edildi. Hukuk reformundan anladıkları bu. Tehdit, baskı, devletin kolluk kuvvetine yaptıramadığını mafyaya yaptırma. Erdoğan sessizliğini neden korur? Ekranlara çıkıp bunları kabul edemeyiz niye demezsin.” diye sordu.

Engin Altay'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



Selçuk Özdağ darp yoluyla linç edilmek istendi. Aynı gün Orhan Uğuroğlu, Afşin Hatipoğlu’na saldırı yapıldı. Ne Erdoğan’dan ne İçişleri’nden ne hükümetten ne AK Parti yetkililerinden doğru dürüst bir kınama duymadı Türkiye. Bu ayıp, ayıptan geçtim vahim bir durumdur. Bu saldırıların tek merkezden yönetildiği endişesini güçlendirir. Bu eşkıyaya prim verir. Eşkıyayı tahrik eder. Ancak herkes şunu bilsin. Bu saldırılara teslim olunmayacak. Devlet içinde FETÖ’den boşalan yerlere mafyanın doldurmasına seyirci kalmayacağız. Sonu mutlaka ve mutlaka yüksek standartlı bir demokrasiye varacak. Sayın Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum. Toplumu bölenlere, kamplaştıranlara, kutuplaştıranlara, mafya hakkında soruşturma açanlara prim verme.



Daha dün bir genel başkan ve üç gazeteci, Cumhur İttifakı paydaşı tarafından tehdit edildi. Daha bugün soruşturmayı yürüten savcı, Cumhur İttifakı’na mensup bir milletvekili tarafından tehdit edildi. Hukuk reformundan anladıkları bu. Tehdit, baskı, devletin kolluk kuvvetine yaptıramadığını mafyaya yaptırma. Erdoğan sessizliğini neden korur? Ekranlara çıkıp, ‘bunları kabul edemeyiz’ niye demezsin? Ahmet Davutoğlu’ndan önce sen çıkıp konuşmalıydın.



Büyük ortak; başörtüsü, terör, darbe paranoyasıyla beceriksizliğini örtmeye çalışıyor. Küçük ortak da medyaya, siyasete ve yargıya tehditler savurarak tahkimat yapıyor. Cumhur İttifakı’nın ortaya düştüğü durum budur. Devlet mafya, siyaset mafya içiçeliği sadece devleti çürütür, toplumu ayrıştırır.



Sayın Erdoğan, AK Parti’ye muhalefeti, ‘muhalefet kendi kusurlarını örtmek için bize saldırıyor’ demek suretiyle yeni bir mizah örneği göstermiş. Hatta gün saymaya başlamış, Kılıçdaroğlu’ndan ses yok demiş. AK Parti içinde şirret, taciz ve tecavüz iddialarını saysam 10 saat konuşmam lazım. Sapkınlık her partiye sirayet edebilir önemli olan bunu yakaladığın anda kulağından tutup savcının önüne atmaktır. CHP bunu yapmıştır. Madem gün saymaktan açıldı hafta sayayım. Kabataş yalanının üstünden, cuma günü gösterecekti, Erdoğan geçtiğimiz cuma 400. cumaydı. Sen 400 cumadır ağır bir yalanı ispatlayamadın? Hani nerede o görüntüler? Önümüzdeki cuma göstereceğim dediğin görüntüler nerede? Yanlış bilgi bunların karakteri oldu.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olmadığı açıklamalarına ilişkin gelen soruya Altay, “Anayasa’yı biz de okuyoruz, kekeme değiliz. Okur yazarız. Sayın Meclis Başkanı, Anayasa’nın 103. Maddesindeki yemin metnini okuyup sonra Erdoğan’ın yaptıklarına bakıp bu Allah katında da millet katında da vicdan katında da caiz mi değil mi buna bir cevap vermesi… Etmeseydin o yemini. Anayasa’yı değiştirdiğiniz, yemin metnini değiştirmediniz. Meclis Başkanı bizi teyit etmiştir. Biz Erdoğan’ın partili, taraflı, partizan bir cumhurbaşkanı olduğunu bunu da milleti böldüğünü söylüyoruz.” dedi.



Erken seçim tartışması için Engin Altay, “Bir şeyi gözünüzden kaçırıyorsunuz. Parti kongrelerine bağlanıyor. 2020 ortalarından beri Erdoğan, ‘2023 seçimlerine hazır mısınız’, ‘önümüzdeki 2023 seçimlerinde aman çok çalışın’ diyen kim? Erdoğan erken seçimi ilan ediyor araya 2023 tarihini sıkıştırıyor. Erken seçim olacağını Erdoğan da şüphesiz biliyor. Seçim lafını en çok telaffuz eden ne Meral Akşener ne Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Türkiye’de 2020 başından beri ‘seçim lafını en çok telaffuz eden Recep Tayyip Erdoğan’dır. Üç yıl sonra yapılacak seçim için örgütlere seçim talimatı verilmez seçim geliyor denilmez. Daha üç yıl var güya.” diye cevapladı.



Bahçeli’nin saldırılara ilişkin açıklaması için de Altay, “Aba altından sopa gösteriyor. Biz yapmadık ama bizim camiada deli çoktur demek suretiyle emir vermesek de didişenlere gereğini yapar, yapmalıdır camia diye algılanmıştır. Böyle değilse her iki sayın genel başkan da kamuoyu karşısına çıksınlar şiddetle kınadıklarını paylaşsınlar.” dedi.

