Reklam

Son Dakika

Engin Altay'dan saldırılara yorum: Bahçeli aba altında sopa gösteriyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu’na yönelik saldırıya yönelik, "Herkes şunu bilsin. Bu saldırılara teslim olunmayacak." dedi.

GÜNDEM 19.01.2021, 16:52
Engin Altay'dan saldırılara yorum: Bahçeli aba altında sopa gösteriyor
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Ana Bina Basın Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.
Engin Altay, “Daha dün bir genel başkan yardımcısı ve üç gazeteci, Cumhur İttifakı paydaşı tarafından tehdit edildi. Daha bugün soruşturmayı yürüten savcı, Cumhur İttifakı’na mensup bir milletvekili tarafından tehdit edildi. Hukuk reformundan anladıkları bu. Tehdit, baskı, devletin kolluk kuvvetine yaptıramadığını mafyaya yaptırma. Erdoğan sessizliğini neden korur? Ekranlara çıkıp bunları kabul edemeyiz niye demezsin.” diye sordu. 
Engin Altay'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Selçuk Özdağ darp yoluyla linç edilmek istendi. Aynı gün Orhan Uğuroğlu, Afşin Hatipoğlu’na saldırı yapıldı. Ne Erdoğan’dan ne İçişleri’nden ne hükümetten ne AK Parti yetkililerinden doğru dürüst bir kınama duymadı Türkiye. Bu ayıp, ayıptan geçtim vahim bir durumdur. Bu saldırıların tek merkezden yönetildiği endişesini güçlendirir. Bu eşkıyaya prim verir. Eşkıyayı tahrik eder. Ancak herkes şunu bilsin. Bu saldırılara teslim olunmayacak. Devlet içinde FETÖ’den boşalan yerlere mafyanın doldurmasına seyirci kalmayacağız. Sonu mutlaka ve mutlaka yüksek standartlı bir demokrasiye varacak. Sayın Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum. Toplumu bölenlere, kamplaştıranlara, kutuplaştıranlara, mafya hakkında soruşturma açanlara prim verme.

Daha dün bir genel başkan ve üç gazeteci, Cumhur İttifakı paydaşı tarafından tehdit edildi. Daha bugün soruşturmayı yürüten savcı, Cumhur İttifakı’na mensup bir milletvekili tarafından tehdit edildi. Hukuk reformundan anladıkları bu. Tehdit, baskı, devletin kolluk kuvvetine yaptıramadığını mafyaya yaptırma. Erdoğan sessizliğini neden korur? Ekranlara çıkıp, ‘bunları kabul edemeyiz’ niye demezsin? Ahmet Davutoğlu’ndan önce sen çıkıp konuşmalıydın.

Büyük ortak; başörtüsü, terör, darbe paranoyasıyla beceriksizliğini örtmeye çalışıyor. Küçük ortak da medyaya, siyasete ve yargıya tehditler savurarak tahkimat yapıyor. Cumhur İttifakı’nın ortaya düştüğü durum budur. Devlet mafya, siyaset mafya içiçeliği sadece devleti çürütür, toplumu ayrıştırır.

Sayın Erdoğan, AK Parti’ye muhalefeti, ‘muhalefet kendi kusurlarını örtmek için bize saldırıyor’ demek suretiyle yeni bir mizah örneği göstermiş. Hatta gün saymaya başlamış, Kılıçdaroğlu’ndan ses yok demiş. AK Parti içinde şirret, taciz ve tecavüz iddialarını saysam 10 saat konuşmam lazım. Sapkınlık her partiye sirayet edebilir önemli olan bunu yakaladığın anda kulağından tutup savcının önüne atmaktır. CHP bunu yapmıştır. Madem gün saymaktan açıldı hafta sayayım. Kabataş yalanının üstünden, cuma günü gösterecekti, Erdoğan geçtiğimiz cuma 400. cumaydı. Sen 400 cumadır ağır bir yalanı ispatlayamadın? Hani nerede o görüntüler? Önümüzdeki cuma göstereceğim dediğin görüntüler nerede? Yanlış bilgi bunların karakteri oldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olmadığı açıklamalarına ilişkin gelen soruya Altay, “Anayasa’yı biz de okuyoruz, kekeme değiliz. Okur yazarız. Sayın Meclis Başkanı, Anayasa’nın 103. Maddesindeki yemin metnini okuyup sonra Erdoğan’ın yaptıklarına bakıp bu Allah katında da millet katında da vicdan katında da caiz mi değil mi buna bir cevap vermesi… Etmeseydin o yemini. Anayasa’yı değiştirdiğiniz, yemin metnini değiştirmediniz. Meclis Başkanı bizi teyit etmiştir. Biz Erdoğan’ın partili, taraflı, partizan bir cumhurbaşkanı olduğunu bunu da milleti böldüğünü söylüyoruz.” dedi.

Erken seçim tartışması için Engin Altay, “Bir şeyi gözünüzden kaçırıyorsunuz. Parti kongrelerine bağlanıyor. 2020 ortalarından beri Erdoğan, ‘2023 seçimlerine hazır mısınız’, ‘önümüzdeki 2023 seçimlerinde aman çok çalışın’ diyen kim? Erdoğan erken seçimi ilan ediyor araya 2023 tarihini sıkıştırıyor. Erken seçim olacağını Erdoğan da şüphesiz biliyor. Seçim lafını en çok telaffuz eden ne Meral Akşener ne Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Türkiye’de 2020 başından beri ‘seçim lafını en çok telaffuz eden Recep Tayyip Erdoğan’dır. Üç yıl sonra yapılacak seçim için örgütlere seçim talimatı verilmez seçim geliyor denilmez. Daha üç yıl var güya.” diye cevapladı.

Bahçeli’nin saldırılara ilişkin açıklaması için de Altay, “Aba altından sopa gösteriyor. Biz yapmadık ama bizim camiada deli çoktur demek suretiyle emir vermesek de didişenlere gereğini yapar, yapmalıdır camia diye algılanmıştır. Böyle değilse her iki sayın genel başkan da kamuoyu karşısına çıksınlar şiddetle kınadıklarını paylaşsınlar.” dedi.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 19 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12