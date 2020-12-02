Engelli öğrencinin yaşadığı 'utanç' tablosu

Yarın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü…Türkiye’de yaklaşık 10 milyon insanımız engelli. Yine bildik laflar edilecek, klişe açıklamalar yapılacak, engelli vatandaşlarımızla ilgili…Ama gel gör ki, engelli vatandaşlarımız günlük hayatlarında farklı zorluklarla karşı karşıya. Bu zorluklardan birini de Milli Gazete Yazarı Adnan Öksüz kaleme aldı. “Engelli olmak, sonradan kaza, hastalık vb. durumlarla da oluşabilir. Bu sebeple hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Engellileri hatırlamak için de 3 Aralık gününü beklemeyelim, lütfen!” diyen Adnan Öksüz, bugünkü yazısında engelli bir öğrencinin gördüğü ‘utanç’ muamelesini kaleme aldı. Adnan Öksüz'ün "Bir tutam sitem" başlıklı yazısı:“Yarın, 3 Aralık 2020. Dünya Engelliler Günü…Adı, Ramazan Yiğit.Yaklaşık 30 yıldır hayatını engelli olarak idame ettiriyor.Bu süre zarfında engelliliğinden kaynaklı sayısız sorunla karşılaştı; fakat yılmadan, yorulmadan bu günlere geldi.Lisans derecesinde eğitimini tamamladı. Yüksek lisansa hazırlanıyor. Yaklaşık on yıldır evli. Bir kızı var. Bir kamu kurumunda memur olarak çalışıyor.Ramazan Yiğit, kendisi gibi engelli bir arkadaşının gördüğü son derece üzüntü verici bir muameleyi şu cümlelerle aktardı;* “Engelli bir arkadaşım yüksek lisans öğrenimi için gittiği üniversitede derse girmek üzereyken, derse sosyal yardımlaşma kurumunda bürokrat olan hocası da gelir. Ve daha önce sınıfta hiç karşılaşmadığı arkadaşıma burada ne işi olduğunu, yardım talep etmek için geldiyse burası yeri olmadığını söyler!”* “Öğretim görevlisi olarak çalışan birinin bile bu kadar dar düşündüğüne mi yanarsın, etkin bir biçimde yürütülemeyen sosyal devlet politikalarının engellileri düşürdüğü ekonomik yetersizlikler sebebiyle toplumda oluşan sürekli maddi yardıma muhtaç insanlar algısına mı ağlarsın!”* “Fiziki olarak engelli olan bir kişi üniversiteler okusun, belirli bir alanda veya birçok alanda uzmanlaşsın, karşısındaki kişinin bir önyargısı hepsini silip süpürüyor. Kişi kendi ufkunun darlığını engelli dediği kişiye de yüklüyor. Sonra engelli kişi kendini ispat için uğraşıyor. Bununla ilgili o kadar çok örnek var ki…”

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