Engelli kamu çalışanları EKPSS için tercihler ne zaman sona erecek?

2021- Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı/Kura ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih başvuruları geçtiğimi çarşamba başlamıştı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tercihler 13-19 Ocak arasında http://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacağını bildirmişti.

Prof. Dr. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli EKPSS adaylarımız, 2021-EKPSS/Kura ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapabilirsiniz. Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.



Değerli EKPSS adaylarımız,2021-EKPSS/Kura ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerini bugün başlatıyoruzTercihlerinizi 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU ‘den yapabilirsiniz. Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim.

— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) January 13, 2021



Değerli EKPSS adaylarımız,2021-EKPSS/Kura ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerini bugün başlatıyoruzTercihlerinizi 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU ‘den yapabilirsiniz. Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim. pushfn('ads'); — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) January 13, 2021

