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Enflasyon sonrası asgari ücret ve emekli zammı beklentisi değişti!

Enflasyon sonrası asgari ücret ve emekli zammı için beklenen zam oranı değişti.

GÜNDEM 03.12.2020, 12:45
Enflasyon sonrası asgari ücret ve emekli zammı beklentisi değişti!
TÜİK, Kasım ayı enflasyon rakımını ve şu ana kadar oluşan yıl sonu enflasyonunu açıkladı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon beklentileri aştı. Yapılan açıklamada Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi ( TÜFE) aylık yüzde 2.3, yıllık yüzde 14.03 oranında arttı. Açıklanan bu rakam Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon rakamı için beklentisi olan yüzde 12.4’den çok daha fazla çıktı. Durum böyle olunca yıl sonu enflasyona dair beklentiler de değişti. Ocak ayında açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamları 2021 asgari ücret, 2021 emekli maaşı ve 2021 memur maaşı başta olmak üzere bir çok çalışanın maaşlarını doğrudan etkileyecek. 2021 asgari ücret ne kadar olur? ve 2021 emekli ve memur maaşı ne kadar zam gelecek? sorusunun cevabı netleşmeye başladı.

2021 Asgari Ücret toplantılarının başlamasına 1 gün kala TÜFE’nin yüzde 14 olarak açıklanması beklentileri değiştirdi. Bu aya kadar Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi olan yüzde 12 rakamı üzerinden hesaplanan ve refah payı beklentisi olan zamdan sonra, artık hesaplamalar yüzde 14 artı refah payı üzerinden hesaplanmaya başladı.
Eğer yıl sonu enflasyon yüzde 14 ve üstünde çıkarsa, üstüne çıkılacak refah payı ile asgari ücret zammı yüzde 17'leri de aşabilir.

TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon rakamlarının beklentinin üzerinde çıkması emekli ve memur maaşlarını da etkileyecek.
Memurlar yüzde 3 oranında alacakları TİS zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. TÜİK’in açıklamasına göre son 4 aylık enflasyon oranı yüzde 6.56 oranında. Bu da memura yüzde 2.56 ek enflasyon zammı gelebileceği anlamına geliyor. Bu şekilde gerçekleşirse memurlar yıl sonunda yüzde 5.56 zam alabilecek. Bu oran memur emeklileri için de geçerli olacak.
SGK ve Bağ-Kur emeklisi ise TÜFE oranında zam alıyor. Yani Aralık’ta benzer rakamlar gelirse yıl sonu SGK-Bağ-Kur emeklisi yüzde 6.56 zam alabilecek.
Tüm rakamların netleşmesi için yine yıl sonu enflasyon beklenecek.
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