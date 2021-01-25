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Endoskopi nedir? Ne zaman yapılır? Endoskopi ne işe yarar?

Teşhis ve tedavi için kullanılan endoskopi günlük hayatımızda yer yer duyduğumuz bir işlem. Peki Endoskopi ne işe yarar? Endoskopi riskli bir işlem midir?

GÜNDEM 25.01.2021, 16:18
Endoskopi nedir? Ne zaman yapılır? Endoskopi ne işe yarar?
Yaklaşık 40 yıldır kullanılan bu endoskopi yöntemi ile birçok hastalığın erken teşhisi ve tedavisi yapılabilmektedir.  Endoskopi sindirim sistemi hastalıklarının incelenmesinde önemli bir yöntemdir. 
Endoskopi'nin ucunda ışıklı küçük bir kamera bulunur. Endoskop adı verilen bir cihaz yardımıyla yemek borusu, mide, onikiparmak bağırsağı ve kalın bağırsağı kapsayan gastrointestinal sistemin incelenmesine olanak verir.
Cerrahi olmadan ağızdan girilerek gerçekleştirilen bir işlemdir ve sindirim sistemini incelemek için kullanılır.
Gastroenteroloji doktoru endoskopi ile vücutta bir kesi yapmadan inceleme yapar. Yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağındaki rahatsızlıkların teşhisinde bazen de tedavisinde kullanılan endoskopi, ucunda kamera ve ışık bulunan esnek bir tüpten oluşmaktadır. Bazı durumlarda, biyopsi yapmak için endoskopa özel aletler eklenebilir.
Teşhis amaçlı: Endoskopi birçok semptomdan dolayı yapılabilir.  
Anormal kanamaİnatçı karın ağrısıYutkunma zorluğu, yutma güçlüğü veya yemek borusunu tıkanmasıGeçmeyen mide bulantısıUzun süre geçmeyen ishal ve kabızlıkSebebi belirlenemeyen kilo kaybıMide ülseriEnfeksiyonlarPankreatitSafra kesesi taşlarıTümörler
Sindirim sistemindeki farklı rahatsızlıkların nedenlerini araştırmak için kullanılabilir.
Biyopsi:
 Bunun yanı sıra şüpheli durumlarda biyopsi yapmak için hastalara mide, yemek borusu ve oniki parmak bağırsağından biyopsi yapılmak üzere doku örneği alınabilir.
Endoskopi cihazına özel aletler eklenerek tedavi amaçlı da kullanılabilir. Yemek borusu darlıklarını açmak, biriken sıvıyı boşaltmak, polip kesmek, yabacı bir nesneyi çıkarmak hatta enfekte olmuş safra kesesi gibi küçük organların çıkartılması endoskopi yöntemi ile yapılabilir. 
Bunun yanı sıra endoskopi bazen ultrason gibi diğer işlemlerle birleştirilir. Endoskopik ultrason (EUS) denilen yöntem ile endoskopa bir ultrason probu bağlanabilir. Yemek borusu veya mide duvarının özel görüntüleri elde edilebilirken pankreas gibi ulaşılması zor organların görüntüleri daha rahat ve detaylı elde edilebilir.
*Mide ağrısı şikâyeti ve kansızlık problemi olanlar* Yutma güçlüğü, mide ekşimesi, reflü, göğüste yanma ve inatçı bulantı kusma, ateş ve halsizlik gibi şikâyeti olanlar* Nedeni bilinmeyen kilo kaybı yaşayanlar, mide cerrahisi geçiren hastaların ve daha önceden endoskopi geçiren ve ilaç verilen hastaların kontrolünde* Ağızdan kahverengi kusma, kırmızı kan gelmesi ya da siyah dışkılaması olanlar* Mideye hortum takılarak beslenmek zorunda kalan hastalara mide kateteri yerleştirmek için* Uzun süre kabızlık çeken ve ilaçla tedaviye cevap vermeyen hastalara* Makatta kanamsı olanlara, ülseratif kolit ve Chrons hastalarına* Bağırsak duvarında anormallikler, polip, divertikül, tümör ve damarsal patolojilerin tespit edilmesinde* Tomografi ve ilaçlı bağırsak ile mide filmi gibi tetkikler sonucu şüpheli lezyonlar görüldüğünde, bu lezyonlardan parça alınması için endoskopi işlemi uygulanır.
Endoskopi cerrahi işlemlere göre oldukça güvenli bir yöntemdir. Her tıbbi işlem gibi endoskopinin de düşük olmakla birlikte riskleri bulunmaktadır.
Kanama: Teşhis, tedavi veya biyopsi için yapılan endoskopi sırasında kanama gerçekleşebilir.Enfeksiyon: Endoskopilerin çoğu muayene ve biyopsiden oluşur ve enfeksiyon riski düşüktür. Endoskopinin bir parçası olarak ek işlemler yapıldığında enfeksiyon riski artabilir. Enfeksiyonların çoğu küçüktür ve antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Enfeksiyon riskiniz yüksekse doktorunuz işleminizden önce size koruyucu antibiyotikler verebilir.Gastrointestinal sistemin yırtılması: Nadirde olsa yemek borusu veya üst sindirim sisteminde başka bir bölümündeki bir yırtık ve organlara zarar meydana gelebilir.Sedasyon reaksiyonu: Üst endoskopiden önce, işlemin daha rahat gerçekleştirilmesi için hastanın rahatsızlık duymaması için sedasyon uygulanmaktadır. Çok nadir yaşanmakla birlikte uygulanan sedasyona göre reaksiyonlar mümkündür.
Göğüs ağrısıAteşEndoskopi alanında sürekli ağrıNefes darlığıYutma zorluğuŞiddetli ve inatçı karın ağrısıKusma
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