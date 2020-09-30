En yaşlı nüfusa sahip il açıklandı! İstanbul 61 ili geride bıraktı
İstanbul'un 1 milyon 79 bin 196 kişilik yaşlı nüfusu, Denizli, Sakarya, Muğla, Eskişehir, Malatya ve Trabzon'un da aralarında bulunduğu 61 ilin nüfusunu geride bıraktı.
GÜNDEM 30.09.2020, 15:10
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre Türkiye'nin nüfusu geçen yıl itibariyle 83 milyon 154 bin 997 kişi olarak belirlendi. Nüfusun yüzde 9,1'ini oluşturan 65 ve daha yukarı yaştakileri içeren "yaşlı nüfusu" ise 7 milyon 550 bin 727 oldu.
Yaşlı nüfus açısından iller kıyaslandığında İstanbul, 1 milyon 79 bin 196 kişi ile ilk sırada yer aldı. Bu ili 493 bin 673 kişilik yaşlı nüfusuyla İzmir, 486 bin 783 ile Ankara takip etti. Bu arada İstanbul'daki yaşlı nüfusun 617 bin 264'ünü kadınlar, 461 bin 932'sini erkekler oluşturdu.
Yaşlı nüfusun en az olduğu iller ise 9 bin 379 ile Bayburt, 9 bin 684 ile Hakkari ve 11 bin 549 ile Kilis olarak kayıtlara geçti.
İstanbul'un yaşlı nüfusu diğer illerin genel nüfusları ile karşılaştırıldığında ise İstanbul'un illerin çoğunu geride bıraktığı gözlendi.
İstanbul'un yaşlı nüfusu, aralarında Denizli, Sakarya, Muğla, Eskişehir, Malatya ve Trabzon'un da bulunduğu 61 ilin her birinin genel nüfusunu geride bırakırken, bu nüfusun Ankara, Bursa, İzmir, Aydın, Van ve Kahramanmaraş'ın da listede yer aldığı 19 ilin genel nüfusundan daha az olduğu belirlendi.
Yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşını gösteren "ortanca yaş"a göre iller kıyaslandığında Sinop'un 40,8 ile ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu ili 40,2 ile Balıkesir, 39,9 ile Giresun takip etti. Ortanca yaşı en düşük olan iller ise 20,1 ile Şanlıurfa, 20,9 ile Şırnak, 21,8 ile Ağrı olarak belirlendi.
Türkiye'nin ortanca yaşı 32,4, İstanbul'un ise 32,8 olarak kayıtlara geçti.
Yaşlı nüfus açısından iller kıyaslandığında İstanbul, 1 milyon 79 bin 196 kişi ile ilk sırada yer aldı. Bu ili 493 bin 673 kişilik yaşlı nüfusuyla İzmir, 486 bin 783 ile Ankara takip etti. Bu arada İstanbul'daki yaşlı nüfusun 617 bin 264'ünü kadınlar, 461 bin 932'sini erkekler oluşturdu.
Yaşlı nüfusun en az olduğu iller ise 9 bin 379 ile Bayburt, 9 bin 684 ile Hakkari ve 11 bin 549 ile Kilis olarak kayıtlara geçti.
İstanbul'un yaşlı nüfusu diğer illerin genel nüfusları ile karşılaştırıldığında ise İstanbul'un illerin çoğunu geride bıraktığı gözlendi.
İstanbul'un yaşlı nüfusu, aralarında Denizli, Sakarya, Muğla, Eskişehir, Malatya ve Trabzon'un da bulunduğu 61 ilin her birinin genel nüfusunu geride bırakırken, bu nüfusun Ankara, Bursa, İzmir, Aydın, Van ve Kahramanmaraş'ın da listede yer aldığı 19 ilin genel nüfusundan daha az olduğu belirlendi.
Yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşını gösteren "ortanca yaş"a göre iller kıyaslandığında Sinop'un 40,8 ile ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu ili 40,2 ile Balıkesir, 39,9 ile Giresun takip etti. Ortanca yaşı en düşük olan iller ise 20,1 ile Şanlıurfa, 20,9 ile Şırnak, 21,8 ile Ağrı olarak belirlendi.
Türkiye'nin ortanca yaşı 32,4, İstanbul'un ise 32,8 olarak kayıtlara geçti.
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