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En son deprem nerede oldu? Bugün meydana gelen depremler...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem listesini duyurdu. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler...
GÜNDEM 18.01.2021, 12:56
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın 18 Ocak 2021 Pazartesi tarihli son depremler verileri açıklandı.
Son dakika bilgisine göre 18 deprem meydana geldi.
Bugün Denizli’de 3.5 büyüklüğünde depremin oldu. Denizli'deki depremin ardından 3.6 ve 4.2 büyüklüklerinde iki deprem daha oldu.
Ankara'da da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, deprem merkezinin Kalecik ilçesi olduğunu duyurdu.
AFAD'ın son depremler listesine göre ayrıca Hatay, Gökova körfezi, Yozgat, Marmaris, Van, Balıkesir, Kahramanmaraş, Ağrı, Çankırı, Erzincan, İzmir, Osmaniye olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinde artçı sarsıntılar meydana geldi.
Son dakika bilgisine göre 18 deprem meydana geldi.
Bugün Denizli’de 3.5 büyüklüğünde depremin oldu. Denizli'deki depremin ardından 3.6 ve 4.2 büyüklüklerinde iki deprem daha oldu.
Ankara'da da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, deprem merkezinin Kalecik ilçesi olduğunu duyurdu.
AFAD'ın son depremler listesine göre ayrıca Hatay, Gökova körfezi, Yozgat, Marmaris, Van, Balıkesir, Kahramanmaraş, Ağrı, Çankırı, Erzincan, İzmir, Osmaniye olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinde artçı sarsıntılar meydana geldi.
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