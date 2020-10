En güzel Cuma mesajları

Cuma günleri sevdiklerimize iyi dileklerde bulunmak için fırsat günleridir. Bugünü Müslümanlar için anlamlı kılan şey, adının cem (birleştirme) kökünden gelmesi, birlik ve beraberlik hislerinin kabarmasıdır. Uzaklardaki tanıdıklarınıza birer mesaj göndererek gönüllerini almayı unutmayın. Hayırlı Cumalar...

Hayırlı Cumalar... Mümin, müminin aynasıdır ve mümin kardeşidir. Onun geçimini muhafaza eder ve onu çepeçevre sarıp (tehlike ve zararlardan) korur. (Ebû Dâvûd, Edeb, 49)

Ey iman edenler, Allah’ı çokça zikredin. (Ahzab – 41) Hayırlı Cumalar!

Bilerek Hakkı batıla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. (Bakara – 42) Cumanız Mübarek Olsun. Selam ve Dua ile.

Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizlersiniz.( Al-i İmran suresi: 139)



Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi musibet ve nimetlerle deneriz. Sonunda bize döneceksiniz. (Enbiya – 35) Cumanız mübarek olsun!

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

De ki: Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın! ( Müminum, 118) dualarda buluşmak dileğiyle, cumanız mübarek olsun.



Cuma gününde bir saat vardır ki, Müslüman o saatte namazda Allah’tan bir hayır isterse, Allah ona istediğini verir. ( Buhari, Deavat, 61) Hayırlı cumalar.

Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum. ( Enbiya suresi, 87) Cumanız mübarek olsun!

Ey iman Edenler! Sabır ve namaz, dua ile Allah’tan dua isteyin. Şüphesiz Allah sabredenler ile beraberdir. (Bakara – 153) Cumanız mübarek olsun.



Selam ve dua ile! Gündüz her iki tarafında ve gecenin saçaklarında namaz kıl! Muhakkak ki, iyilik kötülükleri giderir. Bu ise düşünebilenlere bir öğüttür. ( Hud Suresi ayet 114) Cumanız mübarek olsun.

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah’ın zükrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Hayırlı cumalar!



Size bir selam verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. Allah’ın selamı üzerinize olsun, Cumanız mübarek olsun.

Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet/süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. (Kehf-7) Hayırlı nurlu cumalar.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki; ”Hatırlayan güzelse, Hatırlanan da güzeldir. Gül bahçesine giren ya gül olur ya da gül kokar.” Yaratanın affına, Resul’ün şefaatine, Cennetin en güzel köşesine mazhar olabilmeniz dileğiyle, Cumanız mübarek olsun. Selam ve dua ile!



Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen”sin.” (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam (a.s.m) ile. Hayırlı Cumalar Dua ile.