En güzel Cuma mesajları! Cuma mesajları, sözleri ve duaları...

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı." (Müslim, Cuma 17, 18. Tirmizî, Cuma 1, 2; Nesâî, Cuma 4, 45)

Cuma gününün önemine dair Hz. Peygamber'den birçok hadis rivayet edilmektedir.

Bu nedenden dolayıdır ki Müslümanlar Cuma günlerini bir başka karşılar.

Cuma günleri yetimler yoksullar daha bir başka karşılanır eş dost arkadaş ve akrabalar bir bayram havasıyla birbirlerini tebrik ederler.

Biz de sizin için Cuma mesaj ve dualarını derledik.

İşte bu hafta göndereceğiniz kutlama mesajları...

*Ey İman edenler! Rüku edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. (Hac, 77) Cuma gününüz bin mübarek olsun. Dua beklerim, Selamlar.

*Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

*Cumanın hayrı, fethi, nuru, bereket ve hidayeti üzerinize olsun... Cenab-ı Hakk sizi ailenizi sevdiklerinizi iki cihanda da aziz ve bahtiyar kılsın. Maddi ve manevi sonsuz nimetlerini başınızdan sağanak sağanak yağdırsın. Her türlü kaza, bela, hastalık, afet, fitne ve imtihandan muhafaza buyursun. Dünyada ve ahirette yokluk göstermesin muhannete muhtaç etmesin. Kendisinden razı olmuş rızasına ermiş bir müslüman olarak kabre imanla girmeyi nasip etsin. Her türlü dua niyaz reca ve maksudunuzu hayırlara vesile edip kabul ve makbul eylesin...

*Cuma'nın rahmeti, bereketi, mağfireti, feyzi, lütfü, ikramı, ihsanı, affı afiyeti, fazileti üzerinize olsun... Cenab-ı Hakk sizi ailenizi sevdiklerinizi maddi manevi mesut ve bahtiyar etsin. Tüm sıkıntılarını gidersin. Her türlü kazadan beladan nazardan, şer, hastalık, zulüm, afet ve felaketten selâmet ile koruyup gözetsin. Dünyada yokluk göstermesin muhannete muhtaç etmesin. Fakirliği olmayan zenginlik versin. İşinizi, yolunuzu, niyetinizi, ahir ve akıbetinizi, zahir ve batınınızı hayırlı ve mübarek kılsın. Hayırlı olacak tüm dualarınızı kabul ve makbul buyursun.

*Cumanız bayram olsu... Cenab-ı Hakk bu mübarek günde sizi ailenizi ve sevdiklerinizi iki cihanda da aziz ve bahtiyar eylesin. Bütün güzel isimlerinin hürmetine tüm dualarınızı hayırlısıyla kabul buyursun. Maddi manevi zenginlik versin. Ahir ve akıbetinizi hayreylesin. Görünen görünmeyen tüm kötülüklerden, hastalıklardan, afetlerden, fitneden, fesattan muhafaza buyursun. Haklarında ebedî saadet takdir ettiği salih kullarıyla haşretsin. Tüm sıkıntılarınızı Fettah ismi şerifiyle gideriversin.

*Allahım! Sana, layık olduğun surette ibadet ü taatta bulunabilmemiz için bize yol göster. Ma’siyet mahallerine düşmemizemüsaade etme ve bizi öyle yerlerden fersah fersah uzak tut. Rızana, hoşnutluğuna ulaşmamıza engel olan şeyleri yolumuzdan kaldır. İşin nihayetinde de bizi cennetlerinin en güzelleriyle sevindir! Cumanız mübarek olsun...

*Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, lütfu, ikramı, ihsanı, sevgisi, şefkati Cumanın hayrı bereketi üzerinize olsun.. Cenab-ı Hakk sizi ailenizi ve sevdiklerinizi seçkinlerden seçkin, hayırlılardan hayırlı kulların zümresine katsın. Sadrınıza genişlik versin. İşleriniz kolaylaştırsın. Hiç ummadığınız yerlerden maddî-manevî zenginlik ihsan etsin. Dünyanın kederlerinden, kabir ve cehennem azabından görünen görünmeyen tüm kötülüklerden sizi korusun. Yapacağınız tüm duaları hakkınızda hayra çevirip kabul ve makbul buyursun.

*Ey Rahmeti Sonsuz! Bizleri, necat ve felah limanına yanaşan geminin yolcularından eyle. Gönüllerimize, Sana dua dua yalvarmanın lezzetini duyur. Muhabbet ve sevgi havuzlarından doyasıya içmeyi lutfet. Seni sevmenin ve Sana kurbiyetin halâvetiyle sinelerimizi doldur. Üzerimizden inayetini esirgeme.. Hayırlı Cumalar

*Mübarek olan Cuma sizin için de hayırlı uğurlu ve mübarek olsun. Allah size ailenize ve sevdiklerinize dünyanın her türlü kaza bela fitne fesat hastalık ve musibetine karşı afvu âfiyet versin. Cemâlini müşahede ile lütuflandırsın. Ebrâr ve mukarrebînin hayatına denk bir hayat nasip etsin. Maddi manevi tüm sıkıntılarınızı gidersin. Yapacağınız bütün dualarınızı hayırlısıyla kabul buyursun.

* Ya Rabbi! Bizleri o zürriyet içindeki hayırlı nesillerden eyle. Yollarımızı takva dairesinde hareket edenlere mihmandarlık yapan kutluların yollarıyla kesiştir. Hayırlı Cumalar...