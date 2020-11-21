En güvenilir otomobil markası belli oldu

Consumer Reports her dönem gerçekleştirdiği "Dünyanın en güvenilir otomobil markası" listesinde güncellemeye gitti.

"Dünyanın en güvenilir otomobil markası" listesini yenileyen Consumer Reports'un son listesi şaşırttı. Yaptığı listelerde genellikle Toyota ve Lexus markaları 1. sırada yer alıyordu

Son yayınlanan güncellemede Toyota ve Lexus markaları zirvedeki yerini. bir başka Japon markası Mazda'ya bıraktı. Consumer Reports'un listesine göre rakiplerini geçerek en güvenilir otomobil markası olan Mazda'nın yükselişinin ardında "gizli bir formül" olmadığını belirtilirken "sadeliğe" vurgu yapıldı..

