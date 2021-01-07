En fazla kazanan mobil uygulama hangisi?

Mobil uygulama sektörü hızlı yükselişine devam ederken, Sensor Tower 2020 Aralık’ta en fazla gelir elde eden mobil uygulamaları açıkladı. Store Intelligence’a ait olan veriler, şirketlerin resmi açıklamalarından ziyade tahmin odaklı oldu.

Verilere göre TikTok 142 milyon dolar ile listenin yine ilk sırasında yer aldı.

Aralık 2019’a kıyasla 3,3 kat artış yaşayan TikTok’un gelirinin yüzde 86’sı Çin’den geldi.

Türkiye ise bunda yüzde 2’lik bir paya sahip oldu. Genel uygulama kategorisinde TikTok’u 95 milyon dolar gelirle YouTube takip etti.

YouTube ise Aralık 2019’a kıyasla yüzde 57 oranında gelirini artırmış oldu. Bu gelirin yüzde 52’si ABD’den, yüzde 13’ü Japonya’dan geri kalanı ise diğer ülkelerden geldi.

Listedeki verilerde App Store ve Google Play Store dikkate alındı. Çin’de çok fazla uygulama mağazasının olduğu dikkate alındığında TikTok gibi Çin merkezli uygulamaların gelirlerinin aslında çok daha fazla olabileceği tahmin ediliyor.

