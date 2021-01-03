Reklam

Son Dakika

"En düşük emekli maaşı, asgari ücret seviyesine yükseltilmeli"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, emekli maaşlarının en az 'asgari ücret' seviyesinde artırılması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

GÜNDEM 03.01.2021, 18:37
Emekli maaşlarının en az ' asgari ücret' seviyesinde artırılması için kanun teklifi veren CHP'li Veli Ağbaba, "Hastalığa yakalanmamak için dengeli beslenmeleri gereken belli yaş grubundaki insanlar, gelir düşüklüğü nedeniyle dengeli beslenmeyi bırakın açlıkla mücadele edecek durumdadır" dedi.
Ağbaba, emeklilerin yaşadıkları ekonomik sorunları gündeme taşıdı. Emekli maaşlarıyla ilgili hazırladığı kanun teklifini Meclis'e sunan Ağbaba, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğinin altını çizdi.
Ağbaba, koronavirüs salgının en çok etkilediği kesimler arasında yaşlı nüfus ve emeklilerin olduğunu işaret ederek, şunları söyledi:
"Bir yandan Covid-19 yüksek risk grubunda olmaları, bir yandan da düşük gelirleri nedeniyle en kırılgan toplumsal gruplardan birini emekliler oluşturmaktadır. Hastalığa yakalanmamak için dengeli beslenmeleri gereken belli yaş grubundaki insanlar, gelir düşüklüğü nedeniyle dengeli beslenmeyi bırakın açlıkla mücadele edecek durumdadır. Evden çıkmayın denilen yaşlıların bu gidişle evden sadece ölüsü çıkacak."

Ağbaba, emeklilerin gıda harcamalarının yanı sıra barınma, ısınma, elektrik, su gibi sabit giderlerini ödemekte zorladığını vurguladı. Enflasyonun açıklanmasını beklediklerini belirten Ağbaba, "Bakalım emekli aylıklarına ne kadar zam yapacaklar. En az asgari ücrete eşitleyecek bir zam düşünülmeli. Emekli aylıklarına geçen yıl yapılan zam, enflasyondaki hızlı yükselişi karşılamadığı gibi eriyip neredeyse yok olma seviyesine gelmiştir" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son 1 yıl içerisinde gıdadaki artışı aktaran CHP'li Ağbaba, "Madde sepetine göre mercimeğin fiyatı yüzde 59, yumurtanın fiyatı yüzde 76, ayçiçek yağının fiyatı yüzde 34, kuru fasulyenin fiyatı yüzde 35, makarnanın fiyatında yüzde 19 artmış. Gıda fiyatları böyle artarken enflasyonu pinpon topundan hesaplıyorlar. Hepimizle dalga geçiyorlar" diye konuştu.

Döviz kurundaki artışla birlikte doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarında da yüzde 100'e yakın artış yaşandığını ve emeklilerin etkilendiğini söyleyen Ağbaba, "Sadece pandemiden değil gitgide derinleşen ekonomik krizden de en çok payını alan ve etkilenen kesim emekliler olmuştur. Emekli aylıklarının çok düşük seviyede olduğu ülkemizde, asgari ücret alan çalışanlar yaşam savaşı verirken, emeklilerin hemen hepsi yoksulluk seviyesinin altında yaşamını sürdürmektedir. Bu gidişle virüsten ölmeyen emekliler de açlıktan ölecek" dedi.

Emeklileri de kapsayan temelden bir sosyal güvenlik reformu yapılması gerektiğini belirten Ağbaba, acil bir önlem olarak en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesinin gerektiğini vurguladı. Ağbaba teklifinde, emekli aylıklarına göre hesaplanan dul ve yetim haksahibi aylıklarının da bu oranda artırılmasını öngörürken, salgın sürecinde emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara çare olabileceğini ifade etti.
Kaynak: ANKA
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 03 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 16 30
2. Galatasaray 15 30
3. Gaziantep FK 15 28
4. Beşiktaş 14 28
5. Hatayspor 15 27
6. Fenerbahçe 14 26
7. Trabzonspor 16 23
8. Karagümrük 15 21
9. Malatyaspor 15 20
10. Rizespor 15 20
11. Göztepe 15 19
12. Konyaspor 15 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 15 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Altay 17 32
3. İstanbulspor 16 31
4. Samsunspor 16 30
5. Tuzlaspor 17 30
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Menemen Belediyespor 16 19
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 16 16
15. Akhisar Bld.Spor 16 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Everton 16 29
6. Chelsea 16 26
7. Aston Villa 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 36
2. Atletico Madrid 14 35
3. Real Sociedad 17 29
4. Villarreal 17 29
5. Sevilla 15 27
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Real Betis 17 20
11. Cádiz 16 19
12. Levante 16 18
13. Deportivo Alaves 16 18
14. Real Valladolid 17 18
15. Getafe 16 17
16. Eibar 16 16
17. Elche 15 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 15 13
20. Huesca 16 12