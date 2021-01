En çok sıkıntıyı emekçiler çekti

Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, 2021 münasebetiyle yaptığı açıklamada, 2020 yılının pandemi gölgesinde geçtiğini ve bu durumun başta ekonomi olmak üzere birçok konuda sıkıntılara yol açtığını belirterek, “ Koronavirüs döneminde verilen hiçbir destek yüz güldürmedi ve bu dönemde de asıl mücadeleyi emekçiler verdi” dedi.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, 2021 yılına girilmesi dolayısıyla bir açıklama yaptı. Gök, 2020 yılının koronavirüs salgınının gölgesi altında tamamlandığını vurgularken, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta sağlık olmak üzere ekonomik, sosyal ve siyasal bakımdan imtihan edildiğimiz bir yıl olmuştur. Koronavirüs dünya genelinde milyonlarca insanın vefatına sebep olurken, ülkemizde de on binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Milyonlarca insanımız da hastalığın etkisi altında yaşamını sürdürmeye devam etmektedir” dedi.



2020 yılının birçok konuda vatandaşları imtihan ettiğini ifade eden Güven, “Her şeyden evvel sağlık yönüyle hepimizi hedef alan pandemi sürecinin olumsuz etkileri birçok alanda baş göstermiştir. Ekonomik kriz ve sosyal çalkantılar, yeni dünya düzeninin sorgulanmasına ve tartışılmasına yol açmıştır. Birçok işçi kardeşimiz işinden ve ekmeğinden olurken, aileleriyle birlikte milyonlarca insanımız sosyal koruma şemsiyesinin dışında kalmıştır. İşten çıkarma yasağı, ücretsiz izin desteği ve kısa çalışma ödeneği düzenlemeleriyle koruma sağlanması hedeflenirken, verilen desteklerin miktarı yüz güldürmekten çok uzak düzeyde kalmıştır” şeklinde konuştu.



Koronavirüs döneminde verilen hiçbir desteğin yüz güldürmediğini ve bu dönemde de asıl mücadeleyi verenin emekçiler olduğunu ifade eden Güven, “Başta sağlık çalışanları ve gıda işçileri olmak üzere, zorunlu sektörlerde işçiler hep sahada olmuştur” ifadelerini kullandı. Tüm dünyada yaşanan pandemi döneminde ithal hammaddeye bağlı olan sektörlerin ne kadar zorlandığını gördüklerini vurgulayan Güven, “Pandemi dönemi ithal hammaddeye dayalı bir gıda ve tarım üretim modelinin ne denli imkânsızlıklar barındırdığını ortaya koymuştur. Gıda ve tarım sektörlerini yeniden ele alma gereksinimi ortaya çıkmış, yeniden yapılanma arayışı tezahür etmiştir. Keza ülkemizde pancar şeker sanayinin ihtiyaç duyduğu yeni bir stratejik açılım ihtiyacının yanında, pandemiyle birlikte stratejik ürünlerin özel sektör iradesiyle değil devlet eliyle, çalışan ve üretici organizasyonunda üretilmesinin önemi de ortaya çıkmıştır” dedi.



Her yeni yılın yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayan Güven, “Yeni yılda yeni kadro ve atama haberlerini duymak istemekteyiz. Pandeminin etkilerinin devam edeceğini öngördüğümüz 2021 yılının ülkemiz için kolay bir yıl olmayacağı ortadadır. Ancak içeride ve dışarıda her ne kadar zorluklarla karşılaşacak olsak da başta devletimizin, siyaset kurumunun, işverenin ve sivil toplum kuruluşlarının kronik ve acil sorunlara karşı ortak bir çaba çerçevesinde yaklaşma sorumlulukları bulunmaktadır. Bu mânâda; cesaret, idrak ve girişimcilik ruhunu 58 yıldır genlerinde taşıyan Şeker-İş Sendikası olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluk ve görev bilinci ile hareket edeceğimizin bilinmesini isteriz” dedi.

