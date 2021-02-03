‘En büyükler’ listesindeydi, konkordato ilan etti

İnşaat sektörü döviz krizi nedeniyle zor günler geçiriyor. Hemen her gün bir inşaat şirketinden konkordato ve iflas ilanı geliyor.

Son olarak bir dönem “En Büyük 250 Uluslararası Müteahhit” listesine girmeyi başaran Kayı İnşaat ve Bilyap Enerji'nin sahibi Coşkun Yılmaz konkordato talep etti.

Mahkeme, üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

Özellikle yurt dışındaki çalışmalarıyla tanınan şirketin, Cezayir'de yaptığı projede çalışan işçiler uzun süredir haklarını alamıyordu.

İnşaat-Sen üyesi işçiler, İstanbul'da Cezayir Konsolosluğu önünde eylem yapmıştı.

İşçiler, “Buradan Cezayir Cumhurbaşkanı’na sesleniyoruz. Biz orada iki ay boyunca bu projeleri emeğimiz ile yapıp sizlere teslim ettik ve şu anda Cezayir vatandaşları kullanmaktadır” diyerek alacaklarının ödenmesini istemişti.

