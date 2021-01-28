“En büyük sorun ekonomi” diyenler yüzde 65

Aralık ayında yapılan araştırmada Türkiye’nin en önemli ve öncelikli meselesinin ekonomik sorunlar (hayat pahalılığı-işsizlik) olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 43 iken, bir ay sonra bu oran yüzde 65’e çıktı. Öte yandan zaruri ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan vatandaşların oranının ise yüzde 21’e çıkması, vatandaşların darboğazda olduğunu gözler önüne serdi.

Bir ayda katlandı! Türkiye’nin en büyük sorununun ekonomi olduğunu düşünenlerin oranı bir ayda yüzde 22 arttı! Mak Danışmanlık tarafından yapılan Ocak Türkiye Gündemi Araştırması’nda ülkedeki ekonomik kriz bütün çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Aralık ayında yapılan araştırmada Türkiye’nin en büyük ve öncelikli sorunu ekonomi (hayat pahalılığı, işsizlik vb.) diyenlerin oranı yüzde 43 iken, bu oran Ocak ayında yüzde 65’e çıkararak, yüzde 22’lik bir artış gösterdi. Bu durum ise yaşanan ekonomik krizi ilk başta vatandaşın göğüslediğini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.



Mak Danışmanlık Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen Ocak Türkiye’nin Gündemi Araştırması’nda vatandaşın içler acısı halini ortaya çıkardı. ‘Ailenizin gelir düzeyini düşündüğünüzde ekonomik olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız?’ sorusuna vatandaşların yüzde 21’i ‘Zaruri ihtiyaçlarımızı karşılayamayacak kadar zor durumdayız’ cevabını verirken, vatandaşların yüzde 34’ünün ise ‘Sadece temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek durumdayız’ cevabını vermesi dikkat çekti. Araştırmada, ‘Ekonomik sıkıntımız yok zengin sayılırız’ diyenlerin oranı ise yüzde 5’te kaldı.



Öte yandan ‘Bir bütün olarak düşünüldüğünde, genel olarak hayatınızdan ne kadar memnunsunuz?’ sorusunun sorulduğu araştırmada, cevap verenler oy verdikleri partiye göre sınıflandırıldı. Bu soruya MHP’ye oy verenlerin yüzde 11’i, AKP’ye oy verenlerin ise yüzde 14’ünün hayatından hiç memnun olmaması dikkat çekti. Bu oran CHP’de yüzde 73, HDP’de yüzde 61, İyi Parti’de ise yüzde 54 oldu.



* “size göre ülkemizin en önemli ve en öncelikli sorunu nedir?” sorusuna vatandaşların yarısından fazlası ‘ekonomik sorunlar (hayat pahalılığı-işsizlik vb.)’ cevabı verdi. Aralık ayında yapılan araştırmada araştırmaya katılanların yüzde 43’ü ülkenin en önemli ve öncelikli meselesi olarak ekonomik sorunu dile getirirken, bu oran bir ay sonra Ocak’ta yüzde 65’e çıktı. Bu durum ise son dönemlerde ekonomik kriz söylentilerini doğrulamış oldu.



Enflasyon ve hayat pahalılığının neticesi olarak soğan ve patateste yaşanan artışlar üzerine, 2019 yılında “ucuza satış” için tanzim satış çadırları kurulmuştu. O dönemde de depoculara yönelik olarak “fahiş fiyat” denetimleri gerçekleştirilirken, “depo baskınları” medyaya da yansımış, depocular “fırsatçılık”la suçlanmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, önceki gün yaptığı “lisanslı depoculuk” açıklaması ise 2 sene öncesini tekzip etti. Pakdemirli, “2015 yılında başlayan lisanslı depoculuk destekleri kapsamında bugüne kadar 5 yılda toplam 323 milyon lira destek sağladık. Bu desteğin yüzde 78’ini yani 252 milyon lirasını ise son 2 yılda ödedik” ifadelerini kullandı.

