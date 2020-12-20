En az 80 bin öğretmen ataması yapılmalı



Bildirgede, Sayıştay verilerine göre bile 130 bin öğretmen açığının olduğu ve 20 binli rakamlarla yapılan öğretmen atamasının kabul edilemez olduğunun altı çizilirken, “2021 yılında en az 80 bin öğretmen ataması gerçekleştirilmelidir” denildi.



Türk-Eğitim-Sen, eğitim sistemini masaya yatırdı. Genel Başkan Talip Geylan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda eğitimin temel sorunları mercek altına alınırken, önümüzdeki süreçte yapılacak faaliyetler de enine boyuna tartışıldı. Toplantıda alınan tavsiye ve uyarı kararlarını sonuç bildirgesiyle kamuoyuyla paylaşan Türk-Eğitim-Sen, öğretmen açığına ve mülakat sorununa dikkat çekti.



Türk-Eğitim-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Genel Başkan Geylan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantının ardından sonuç bildirgesi yayınladı. Sonuç bildirgesinde Türkiye eğitim sisteminin sorunlarıyla ilgili dikkat çeken tespitlere yer verildi. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun sağladığı kazanımlar baki kalmak kaydıyla bir an önce çıkarılmasının beklendiğine yer verilen bildirgede, 3600 ek gösterge sözünün yerine getirilmesi istendi.



“2021 yılında en az 80 bin öğretmen ataması gerçekleştirilmelidir” denilen bildirgede, “Sayıştay verilerine göre dahi 130 bini aşkın öğretmen ihtiyacı tespit edilmişken, ücretli öğretmen görevlendirilmesi 80 bini aşmışken 20 binli rakamlarla öğretmen ataması yapılması kabul edilemez. Özellikle salgın döneminde, eğitim hayatımızda oluşan tahribatın onarılması için öğretmen ihtiyacı giderilmeli, 2021 yılında en az 80 bin öğretmen ataması gerçekleştirilmelidir” ifadelerine yer verildi. Ayrıca bildirgede, ülkemizde görülen yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı yüzünden maaşlara yapılan düşük oransal zamların satın alma gücündeki kaybı karşılamaktan uzak olduğu vurgulanarak, ek zam yapılması talep edildi.



Kamuda aynı işi yapan çalışanların farklı statülerde istihdam edilemeyeceğinin belirtildiği bildirgede, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının kaldırılması, mevcut sözleşmeli çalışanların hemen kadroya geçirilmesi gerektiği ifade edildi. Proje okullarının yönetici atama bakımından MEB Yönetici Atama Yönetmeliği’ne, öğretmen ataması bakımından da MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamına alınmasının talep edildiği bildirgede, mülakat ile ilgili hükümlerin de tüm MEB mevzuatından çıkarılması istendi.

