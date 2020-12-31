En az 4000 TL maaşla çalışacak 148 kişi aranıyor!

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden yayımlanan personel alım ilanında,120 Hemşire, 1 Fizyoterapist, 12 Sağlık Teknikeri ve 15 Röntgen Teknisyeni alınacağını duyurdu.

Üniversite söz konusu personel alım ilanında Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden yayımlanan personel alım ilanında, "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)'nde, giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (120 Hemşire, 1 Fizyoterapist, 12 Sağlık Teknikeri ve 15 Röntgen Teknisyeni ) karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.



Sağlık personel alımı ilgili olarak genel şartlar da duyuruldu* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.* Kamu haklarından mahrum bulunmamak.* Bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.* Askerlikle ilgisi bulunmamak

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

