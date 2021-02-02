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En acı haber! 23 yıldır görmediği oğlunun şehadet haberini aldı

Azerbaycan’dan 23 yıl önce Türkiye’ye gelerek ikinci evliliğini yapan ve Balıkesir'e yerleşen Kifayet (Ayşe) Kocabacak yıllardır haber alamadığı oğlunun Karabağ’da şehit düştüğü haberini aldı.

GÜNDEM 02.02.2021, 10:10
En acı haber! 23 yıldır görmediği oğlunun şehadet haberini aldı
Azerbaycan'da ilk evliliğini yapan ve bir kız, bir erkek çocuğa sahip olan Kifayet Kocabacak ilk eşinden ayrıldıktan sonra ailesi ile bağı koptu. 1998 yılında Türkiye'ye gelen ve Gönen ilçesine 10 km uzaklıkta Hacıveli Ova kırsal mahallesinde ikamet eden Celalettin Kocabaş ile ikinci evliliğini gerçekleştirdi.
Yöre halkınca Ayşe olarak bilinen Kifayet Kocabacak'a Azerbaycan'daki akrabaları bir daha ulaşamadı. Sındırgılı bir üniversite öğrencisinin hikayeye müdahil olması ve annenin Balıkesir'de yaşadığını öğrenerek Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a durumun bildirilmesi üzerine Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizesinde Azerbaycan dernekleriyle birlikte araştırmalar yapıldı.
Kifayet Kocabacak'ın yaşadığı yerin tespit edilmesi üzerine Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri de ailenin yanına giderek durumu kendisine bildirdi. Oğlunun şehadet haberine üzülen aile, akrabalarından haber almanın ve telefonda onlarla görüşmelerin mutluluğu yaşandı.
Kifayet Kocabacak’ın ilk oğlu Şehit Hasanov Hikmet Fikret, keskin nişancı çavuş rütbesinde görev yaparken Karabağ Savaşı başladı. Gönüllü birlikle cepheye ilk intikal edenler arasında yer alan Fikret’in, Ermeni istihkâmının çok güçlü olduğu bir bölgede savaşın ilk günlerinde birliğinden birçok asker arkadaşıyla beraber aynı yerde şehit düştüğü kaydedildi.
Karabağ'da Şehit düşen Hasanov Hikmet Fikret, ardında bir eş ve iki çocuk bıraktı. Azerbaycan’da şehit düşen Fikret’in annesi hakkında bilinen tek şey ise Türkiye’nin Balıkesir ili civarında yaşadığıydı. Bunun üzerine başlatılan çalışmalar neticesinde annesinin Gönen Hacı Veli Ova kırsal mahallesinde yaşayan Kifayet Kocabacak'a ulaşıldı.
Kifayet ve kızı Canan Kocabacak'ın Azerbaycan'daki Hasanov Hikmet Fikret‘in kabrine ulaşmaları ve gelini ve torunları ile buluşmalarının sağlanması adına çalışma başlatıldı.
Sındırgı ziyaretinde durumu öğrenen ve ailenin Azerbaycan'a ulaştırılması adına gerekli çalışmaların başlatılması adına çaba harcayan Balıkesir milletvekili Yavuz Subaşı da “ Sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini Sındırgı'da duydum. Nedir bu örnek? Sındırgı Belediye başkanımız Ekrem Yavaş annesi Gönen'de yaşayan en son Karadağ'ın kurtarılması operasyonunda Azerbaycanlı şehidimizin ailesinin Gönen'de yaşadığını söyledi. Şimdi şehidimizin annesi ile kız kardeşi ile görüştük. Ailesinin isteği üzerine şehidin mezarına çocuğunu ziyaret için bir organizasyon yapacağız. İşte bu Azerbaycan Türkiye kardeşliğinin bir nişanesi” dedi. 
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