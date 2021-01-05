Emsal karar! Hatalı park cezasını böyle iptal ettirdi
Adana'da İbrahim Subaşı'nın otomobilibe hatalı park iddiasıyla 132 liralık ceza kesildi. Subaşı'nın ceza tarih ve saatinde iş yerinde olduğunu kanıtlayınca, mahkeme tarafından iptal edildi.
GÜNDEM 05.01.2021, 22:35
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce Seyhan Caddesi üzerindeki İbrahim Subaşı'na ait otomobil için 11 Haziran 2020 tarihli 132 TL'lik park cezası kesildi. Gelir uzmanı Şubaşı'na plaka baz alınarak hazırlanan tutanak 11 Ağustos tarihinde iletildi. Subaşı, tutanakta yer alan tarih ve saatte iş yerinde olduğu için avukat eşi Nazan Akça Subaşı aracılığıyla kesilen cezayı yargıya taşıdı.
Nazan Akça Subaşı'nın da ceza için ‘Karayolları Trafik Kanunu’ndaki suçun yasal tanımındaki unsurları trafik tutanağında belirtilmeyen; yeri, zamanı ve ceza maddesi hayali şekilde yazılmıştır' iddiasıyla Adana 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptığı itiraz kabul edildi ve dava açıldı.
Emniyet, otomobilin sadece park yasak tabelasıyla çekilen fotoğrafını delil olarak sunup aracın, ‘Karayolları Trafik Kanunu’nun 61'inci maddesine göre ‘duraklamanın yasaklandığı yer’ olarak ilan edilen Seyhan Caddesi üzerinde park ettiği için ceza tutanağı düzenlendiğini savundu.
Subaşı ise müvekkili olan eşinin tutanağın düzenlendiği yer ve saatte orada hiç bulunmadığını belirtti. Savunmaların ardından mahkeme, "Her ne kadar tutanağı düzenlenmiş olsa da mahkemeye delil olarak sunulan aracın fotoğraflardaki tarihinin belli olmadığı ve denetime elverişli bulunmadığı için trafik ceza tutanağının iptali" yönünde karar verdi.
Nazan Akça Subaşı'nın da ceza için ‘Karayolları Trafik Kanunu’ndaki suçun yasal tanımındaki unsurları trafik tutanağında belirtilmeyen; yeri, zamanı ve ceza maddesi hayali şekilde yazılmıştır' iddiasıyla Adana 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptığı itiraz kabul edildi ve dava açıldı.
Emniyet, otomobilin sadece park yasak tabelasıyla çekilen fotoğrafını delil olarak sunup aracın, ‘Karayolları Trafik Kanunu’nun 61'inci maddesine göre ‘duraklamanın yasaklandığı yer’ olarak ilan edilen Seyhan Caddesi üzerinde park ettiği için ceza tutanağı düzenlendiğini savundu.
Subaşı ise müvekkili olan eşinin tutanağın düzenlendiği yer ve saatte orada hiç bulunmadığını belirtti. Savunmaların ardından mahkeme, "Her ne kadar tutanağı düzenlenmiş olsa da mahkemeye delil olarak sunulan aracın fotoğraflardaki tarihinin belli olmadığı ve denetime elverişli bulunmadığı için trafik ceza tutanağının iptali" yönünde karar verdi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 05 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|15
|31
|2. Alanyaspor
|16
|30
|3. Galatasaray
|15
|30
|4. Fenerbahçe
|15
|29
|5. Gaziantep FK
|15
|28
|6. Hatayspor
|15
|27
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|16
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Everton
|16
|29
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Chelsea
|17
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Real Betis
|17
|20
|11. Eibar
|17
|19
|12. Cádiz
|16
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü