Emre Kılınç, kırmızı kart için özür diledi
Galatasaray'ın Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı maçta kırmızı kart gören Emre Kılınç, özür diledi.
GÜNDEM 02.01.2021, 23:05
Emre Kılınç, sosyal medya hesabından, "Bugünkü maçta tamamen istemsiz bir şekilde yaptığım hareketten ve kariyerimde gördüğüm ilk kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Takım arkadaşlarımı sahada eksik bıraktığım için başta kendilerinden ve teknik ekibimizden, ardından da büyük Galatasaray taraftarından özür dilerim." paylaşımına yer verdi.
Sarı-kırmızılı oyuncu, cezasının bitmesinin ardından takımı için elinden gelen her şeyi terinin son damlasına kadar yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
Sarı-kırmızılı oyuncu, cezasının bitmesinin ardından takımı için elinden gelen her şeyi terinin son damlasına kadar yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
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