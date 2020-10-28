Emre Belözoğlu'nun Hagi-Alex cevabı şaşırttı

Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Haber Global kanalındaki "Az Önce Konuştum" programına katılan Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu, kariyeriyle ilgili birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Emre Belözoğlu, artık ülkemizde bir klasik haline gelen "Hagi mi, Alex mi?" sorusuna şaşırtan bir cevap vererek "Hagi'yi Alex'ten ayıran Hagi asker bir oyuncuydu. Kaybetmez, mücadele eder. Hiçbir şekilde pes etmez. Hagi'deki kaybetme karşısındaki tahammülsüzlük beni yakalamıştır. Hagi Türkiye'de gördüğüm en büyük futbolcu. Antrenman biterdi. Bize bağırırdı, 'Nereye gidiyorsunuz' diye, beraber bizi çalıştırırdı. O dönemde Hagi'nin bende çok katkısı olmuştu. Burada da Alex'e herhangi bir şey konduruyormuşum gibi anlaşılmasın lütfen." dedi.

Emre Belözoğlu, "Ben oynadığım arkadaşlarımı saha dışında da geliştirdim" diyerek konuşmasına şu şekilde devam etti;

"Ben kazanmayı çok sevdim. Hayatta birçok şeyi kaybetmekten de mutluluk duydum o ayrı bir şey. Ben sahada kazanmayı çok sevdim. Başarının altında yatan en büyük duygu kazanmak, tekrar o duyguyu sağlamak. Ben oynadığım arkadaşlarımı sadece saha içinde değil saha dışında da geliştirdiğimi düşünüyorum."

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e de teşekkür eden Emre Belözoğlu, "Fatih terim büyük bir teknik adam. Kariyeri de ortada. Her zaman iyi anılarla hatırlıyorum. Başarısının devam etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

