Emre Belözoğlu'ndan sürpriz transfer hamlesi: Jese!

Kanat oyuncularından bir türlü beklediği verimi alamayan Fenerbahçe’de transfer için düğmeye basıldı. Menajerler, sarı-lacivertli kurmayların önüne Paris Saint-German’in mukavelesini sonlandırdığı Jese'yi getirdi. Ronaldo'nun varisi olarak Real Madrid’de öne çıkan, daha sonra 25 milyon Euro’ya Fransız devinin yolunu tutan İspanyol forvet, bir türlü istenilen seviyeye gelemedi. Bu sezon sadece 2 maçta 22 dakika oynadı ve kısa süre önce de sözleşmesi feshedilerek serbest bırakıldı.



Fotomaç'ın haberine göre; kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen, bonservisi elindeki Jese, menajerleri aracılığıyla kendisine takım arıyor. Fenerbahçe'ye önerilen 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sarı-lacivertlilerin transfer listesine girdiği ifade edildi.

Real Madrid altyapısından yetişen Jese, sol kanadın yanı sıra, sağ kanat ve santrforda da oynuyor. Geçen sezon kiralık oynadığı Sporting Lizbon'da 17 maçta 1 gol atabildi.

