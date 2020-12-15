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Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklama: Herkes çok üzgün

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, son haftalarda kötü sonuçlar alan sarı-lacivertli takımla ilgili konuştu. Belözoğlu takımda panik havası olmadığını ifade etti.

GÜNDEM 15.12.2020, 21:26
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Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklama: Herkes çok üzgün
Belözoğlu, "Panik havasını gerektirecek bir sonuçla karşı karşıya değiliz. Biz, camiamızı bu anlamda ayakta tutmak adına elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar vermeye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sayın Başkanımızın önderliğinde, ben ve Erol Hoca, kurulmuş olan bu yapı içerisinde biz bu paniğe müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Sarı-lacivertli kulübün televizyonuna açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrasında çeşitli toplantılar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Panik havasını gerektirecek bir sonuçla karşı karşıya değiliz. Biz, camiamızı bu anlamda ayakta tutmak adına elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar vermeye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sayın Başkanımızın önderliğinde, ben ve Erol Hoca, kurulmuş olan bu yapı içerisinde biz bu paniğe müsaade etmeyeceğiz. Mağlubiyetten sonra oluşan ortamı dağıtmak adına takım arkadaşlarımızla toplantılar yaptık, oyuncular kendi aralarında toplantılar yaptı, hocamız futbolcularla toplantılar yaptı. Aynı şekilde benim de katıldığım bütün paydaşlarımızın yer aldığı toplantılarımız oldu. Eksilerimizi artılarımızı değerlendirdik. Bu maça dair aramızda farklı görüşmelerimiz de oldu. Herkes çok üzgün. Bütün oyuncular duygularını net bir şekilde paylaştılar. Toplantımız çok samimi şekildeydi. Yapmamız gerekenin farkında, camianın bizden beklentisinin farkında bir şekilde toplantıyı bitirdik. Ama şunu da söylememiz gerekiyor. Ben bunu geçmişte de dile getirdim; skorlar birleştirir, skorlar ayrıştırır."
Emre Belözoğlu maçların seyircili oynanması halinde sarı-lacivertlilerin 3 iç saha maçını da kazanacağına inandığını söyledi.

Fenerbahçe'nin sezonu şampiyon tamamlayacağı yönündeki atmosferi kendilerinin oluşturmadığını belirten Belözoğlu, şunları aktardı:
"Önümüzde kabul etmemiz gerekiyor ki 84 puanlık bir süreç var. Sezon başında oluşturulan bu havayı biz oluşturmadık. Sezon başında sanki 20-21 değil de 1 tane takım varmış havasını oluşturmaya çalışanlar şu anda başka bir ortam oluşturmaya çalışıyorlar. Şu an oluşturulan bu ortamı da yine biz oluşturmuyoruz. Bu suni gündemi oluşturanlar şu an yine aynı gündemi oluşturmak istiyorlar. Yani yine olmayan bir gündemi oluşturmaya çalışıyorlar. Panik havası varmış gibi bir gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Fenerbahçe camiası çok büyük bir camiadır. En büyük gücü de taraftarıdır. Her türlü sıkıntının içinde Fenerbahçe ayağa kalktıysa bu taraftarının vermiş olduğu destekle olmuştur. Bizi ayrıştırmak isteyenlere bu fırsatı vermeyelim. En ufacık bir mağlubiyette bu ortamı hazırlamak istemeye devam edecekler, bizi bu şekilde yıpratmaya çalışacaklar. Biz, skorlardan memnun olduğumuz süreler içinde de iyi oynadığımız oyunlar olduğu kadar kötü oynadığımız oyunlar olduğunu dile getirdik ve bu teşhisi, bu tespiti yaptık. O yüzden hocamıza güveniyoruz ve takımımıza güveniyoruz. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğimize inanıyorum. Türkiye'de şu an lig sıralamasına baktığınızda bizim arkamızda olan birçok takım, hala şampiyonluk şarkıları, hala takımından, hocasından, camiasından memnun taraftar kitleleriyle, böyle bir algı oluşturmaya çalışırken, aynı puanlarda olmamıza rağmen ligden bu kadar uzaklaşmış bir portre çizilmiş olmasından rahatsız olduğumuzu dile getirmek için bu programı yaptık. Taraftarımızın da sabırsızlığını anlıyorum. Onların beklentilerini de çok iyi anlıyorum. Ama bizden bekleneni vermek adına mücadele eden ve onların ne istediğini bilen bir yapı oluşturduğumuzu da çok iyi biliyorum. O yüzden müsterih olsunlar, bu yapılan oyunların hepsini inşallah biz bozacağız."
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