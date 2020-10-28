Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı Arda Turan açıklaması
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan ile ilgili "Arda Türkiye'nin en kariyerli futbolcusudur." dedi.
GÜNDEM 28.10.2020, 22:19
Haber Global'de katıldığı programda Galatasaray'ın yıldızı Arda Turan ile ilgili sorulan soruya Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, "Arda benim çok sevdiğim bir kardeşim. Hep başarılı olmasını isterim. Çok tenkit ederim, kızarım. Birbirimize nazımız var. Abilik kardeşlik ilişkimiz var. Arda'ya kızdığım kadar takdir ettiğim çok yönü de var. Çok isterim başarılı olmasını. Gönlünde olan takımla kariyerini başarılar içinde bitirmesini isterim. İnşallah Galatasaray'da başarılı olur. Hep onun iyiliğini isterim. Arda Türkiye'nin en kariyerli futbolcusudur. Onunla bir anlaşmamız var. Bu soru hangimize sorulursa diğerimiz diye cevap vereceğiz." dedi.
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