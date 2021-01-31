Son Dakika
Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci arasında flaş görüşme
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci'yle transfer görüşmesinde bulunuyor.
GÜNDEM 31.01.2021, 18:58
1
Sezon başında formasını çıkararak takım elbisesini giyen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin 22. transferini bitirmek için büyük çaba sarf ediyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek için büyük bir yarış sürüyor.
Ajansspor'da yer alan habere göre; Emre Belözoğlu ile İrfan Can Kahveci şu sıralarda bir transfer görüşmesi gerçekleştiriyor.
Ajansspor'da yer alan habere göre; Emre Belözoğlu ile İrfan Can Kahveci şu sıralarda bir transfer görüşmesi gerçekleştiriyor.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 31 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|21
|45
|2. Beşiktaş
|20
|44
|3. Galatasaray
|21
|42
|4. Alanyaspor
|21
|37
|5. Gaziantep FK
|21
|35
|6. Hatayspor
|21
|35
|7. Trabzonspor
|20
|33
|8. Karagümrük
|21
|31
|9. Antalyaspor
|21
|29
|10. Malatyaspor
|21
|28
|11. Göztepe
|21
|25
|12. Kasımpaşa
|21
|25
|13. Rizespor
|21
|25
|14. Sivasspor
|21
|24
|15. Başakşehir
|21
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|21
|22
|18. Erzurumspor
|21
|20
|19. Gençlerbirliği
|21
|19
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|21
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|19
|37
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|18
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Bursaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|18
|28
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|44
|2. M. United
|21
|41
|3. Leicester City
|21
|39
|4. Liverpool
|20
|37
|5. West Ham
|20
|35
|6. Tottenham
|19
|33
|7. Chelsea
|21
|33
|8. Everton
|19
|33
|9. Aston Villa
|19
|32
|10. Arsenal
|21
|31
|11. Southampton
|20
|29
|12. Leeds United
|20
|29
|13. Crystal Palace
|21
|26
|14. Wolverhampton
|21
|23
|15. Newcastle
|21
|22
|16. Burnley
|20
|22
|17. Brighton
|20
|18
|18. Fulham
|20
|14
|19. West Bromwich
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|18
|47
|2. Real Madrid
|20
|40
|3. Sevilla
|20
|39
|4. Barcelona
|19
|37
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Levante
|20
|26
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Getafe
|20
|24
|12. Celta de Vigo
|20
|24
|13. Cádiz
|20
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16
Sayfalar Tümü