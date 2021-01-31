Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci arasında flaş görüşme

Sezon başında formasını çıkararak takım elbisesini giyen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin 22. transferini bitirmek için büyük çaba sarf ediyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek için büyük bir yarış sürüyor.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Emre Belözoğlu ile İrfan Can Kahveci şu sıralarda bir transfer görüşmesi gerçekleştiriyor.

