Emra Akbaba'dan galibiyet yorumu!
Rizespor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Emre Akbaba, " Gerçekten çok iyi çalışyıorduk." dedi.
GÜNDEM 28.11.2020, 21:40
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray'da Emre Akbaba, "Rize deplasmanı zordur. Gerçekten çok iyi çalışyıorduk. Antrenmanlarda çok iyiydik, geçen hafta da iyiydik ama kazanamadık. Ayağa kalkmak da önemli. Pozisyonlar bulduk, rakibe pozisyon vermedik. Galatasaray gibi oynadık." dedi.
Emre Akbaba "Sezon başı maalesef yine bir sakatlık yaşadım. Antrenmanlarda çalışarak, maçlarda oynayarak daha iyi olurum" diye konuştu.
Emre Akbaba "Sezon başı maalesef yine bir sakatlık yaşadım. Antrenmanlarda çalışarak, maçlarda oynayarak daha iyi olurum" diye konuştu.
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