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Emniyetten flaş genelge yalanlaması: İtibar etmeyiniz!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya platformlarında 'genelge' başlığıyla paylaşılan belgelerin sahte olduğunu açıkladı.

GÜNDEM 28.11.2020, 22:50
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Emniyetten flaş genelge yalanlaması: İtibar etmeyiniz!
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarıda bulundu.
Yapılan açıklamada şunlar denildi:
* Bazı sosyal medya platformlarında ‘Genelge’ başlığı ile paylaşılan belgeler SAHTEDİR.
* Covid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur.
* Bu tür kaynağı belli olmayan SAHTE BELGELERE itibar etmeyiniz.

Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler SAHTEDİR.Covid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur.Bu tür kaynağı belli olmayan SAHTE BELGELERE itibar etmeyiniz. pic. twitter.com/MjnyyjXd2z
— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) November 28, 2020

Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler SAHTEDİR.Covid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur.Bu tür kaynağı belli olmayan SAHTE BELGELERE itibar etmeyiniz. pic. twitter.com/MjnyyjXd2z — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) November 28, 2020
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