Emniyetten flaş genelge yalanlaması: İtibar etmeyiniz!

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada şunlar denildi:

* Bazı sosyal medya platformlarında ‘Genelge’ başlığı ile paylaşılan belgeler SAHTEDİR.

* Covid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur.

* Bu tür kaynağı belli olmayan SAHTE BELGELERE itibar etmeyiniz.



Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler SAHTEDİR.Covid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur.Bu tür kaynağı belli olmayan SAHTE BELGELERE itibar etmeyiniz. pic. twitter.com/MjnyyjXd2z

— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) November 28, 2020



Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler SAHTEDİR.Covid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur.Bu tür kaynağı belli olmayan SAHTE BELGELERE itibar etmeyiniz. pic. twitter.com/MjnyyjXd2z — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) November 28, 2020

