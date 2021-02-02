Emniyet video paylaştı: Polis, 'Aşağı bak' değil, 'Aşağıdan' diyor

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla başlayan haklı tepkiler amacından saptırılarak sapkın LGBT grupları tarafından İslami değerlere hakarete evrildi. Sapkın grupların İslami değerlere yönelik hakaretlerine tepki vermek için bir araya gelen Anadolu Gençlik Derneği, ahlaksızlığı cevapsız bırakmadı. AGD, dün Beyazıt Meydanı'nda basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi. AGD'nin çağrısının ardından sapkın gruplar aynı güne eylem yapma kararı alınca emniyet güçleri tedbirleri artırdı. Dün akşam saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Ege Kapısında toplanan sapkın azınlık bir grup güvenlik güçlerinin tüm uyarılarına aldırış etmedi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda sivil bir polisin öğrenciye "Aşağı bak, toplu gezmek yok" diyerek gözaltı işlemi yaptığı yönünde video yayınlandı. Twitter'da Aşağı Bakmayacağız kampanyasına çevrilen olaya dair farklı açıdan yeni görüntüler ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşılan yeni videoda polisinin aşağı bak demediği açıkça duyuluyor. Polisin öğrenciye "Aşağı bak" demediğini paylaşan EGM açıklamasında, "Polisimiz pandemi ortamında sadece yasadışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor." ifadelerine yer verdi.

EGM'nin paylaşımı şöyle:

