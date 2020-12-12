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Emniyet vatandaşları uyardı! Pandemi dolandırıcılarına dikkat
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs döneminde dolandırıcılara karşı vatandaşı uyaran bir video hazırladı.
GÜNDEM 12.12.2020, 08:22
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, pandemi yardımı altında vatandaştan para talep eden dolandırıcılara karşı bilgilendirici bir video hazırladı.
Hazırlanan videoda, “‘3 bin TL pandemi yardımı’ başlığıyla gelen mesajları tıklamayın. Facebook, instagram gibi sosyal medya hesaplarından pandemi yardımı içerikli mesajları tıklamayın. Kimlik ya da kart bilgisi vermeyin. Para yardımı alacağınızı düşünerek verdiğiniz kart bilgileri ile internetten harcama yapıyorlar. Geri ödemesiz pandemi destek başvurusu için telefonunuza gelen uygulama linklerini açmayın. Telefonunuza virüs bulaşır. Tüm bu bilgiler de dolandırıcıların eline geçer” uyarıları yapıldı.
Hazırlanan videoda, “‘3 bin TL pandemi yardımı’ başlığıyla gelen mesajları tıklamayın. Facebook, instagram gibi sosyal medya hesaplarından pandemi yardımı içerikli mesajları tıklamayın. Kimlik ya da kart bilgisi vermeyin. Para yardımı alacağınızı düşünerek verdiğiniz kart bilgileri ile internetten harcama yapıyorlar. Geri ödemesiz pandemi destek başvurusu için telefonunuza gelen uygulama linklerini açmayın. Telefonunuza virüs bulaşır. Tüm bu bilgiler de dolandırıcıların eline geçer” uyarıları yapıldı.
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