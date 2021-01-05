Emniyet Siberay vatandaşları WhatsApp dolandırıcılığına karşı uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (Siberay), WhatsApp üzerinden yapılan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Sosyal medyadan mesaj örneğini paylaşan Siberay, paylaşımında şu uyarıda bulundu:

''WhatsApp dolandırıcılığına dikkat,

Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır,

Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir."

⚠️WhatsApp dolandırıcılığına DİKKAT❗?Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. ?Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir. pic.twitter.com/UCYT1Z1Wrf

— Siberay (@SiberayEGM) January 4, 2021



⚠️WhatsApp dolandırıcılığına DİKKAT❗?Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. ?Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir. pic.twitter.com/UCYT1Z1Wrf — Siberay (@SiberayEGM) January 4, 2021

