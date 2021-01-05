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Emniyet Siberay vatandaşları WhatsApp dolandırıcılığına karşı uyardı
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (Siberay), vatandaşları sosyal mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı.
GÜNDEM 05.01.2021, 00:57
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (Siberay), WhatsApp üzerinden yapılan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.
Sosyal medyadan mesaj örneğini paylaşan Siberay, paylaşımında şu uyarıda bulundu:
''WhatsApp dolandırıcılığına dikkat,
Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır,
Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir."
⚠️WhatsApp dolandırıcılığına DİKKAT❗?Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. ?Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir. pic.twitter.com/UCYT1Z1Wrf
— Siberay (@SiberayEGM) January 4, 2021
⚠️WhatsApp dolandırıcılığına DİKKAT❗?Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. ?Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir. pic.twitter.com/UCYT1Z1Wrf — Siberay (@SiberayEGM) January 4, 2021
Sosyal medyadan mesaj örneğini paylaşan Siberay, paylaşımında şu uyarıda bulundu:
''WhatsApp dolandırıcılığına dikkat,
Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır,
Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir."
⚠️WhatsApp dolandırıcılığına DİKKAT❗?Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. ?Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir. pic.twitter.com/UCYT1Z1Wrf
— Siberay (@SiberayEGM) January 4, 2021
⚠️WhatsApp dolandırıcılığına DİKKAT❗?Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. ?Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir. pic.twitter.com/UCYT1Z1Wrf — Siberay (@SiberayEGM) January 4, 2021
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