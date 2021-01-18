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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 110 memur alımı? Son başvuru tarihi yarın
Emniyet Genel Müdürlüğü emniyet hizmetleri dışında bünyesinde istihdam etmek üzere 110 memur alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru şartları...
GÜNDEM 18.01.2021, 16:02
Emniyet Genel Müdürlüğü memur alım ilanı yayınladı.
KPSS tercih kılavuzunda yapılan ilana göre engelli kadrosu kapsamında EKPSS ile Psikolog Alımı ve Sosyal Çalışmacı kadrolarına 110 memur alımı yapılacağı duyuruldu.
Adaylar başvuru sonrası mülakata tabi tutulmadan direkt atanacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü Psikolog Alımı ve Sosyal Çalışmacı alımı başvuruları 3 Ocak 2021 tarihinde başlamıştı. Adaylar için başvurular yarın sona eriyor.
*Türk vatandaşı olmak * 18 yaşını tamamlamış olmak* Kamu haklarından mahrum bulunmamak. *Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.* Askerlik şartını taşımak.* En az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.
KPSS tercih kılavuzunda yapılan ilana göre engelli kadrosu kapsamında EKPSS ile Psikolog Alımı ve Sosyal Çalışmacı kadrolarına 110 memur alımı yapılacağı duyuruldu.
Adaylar başvuru sonrası mülakata tabi tutulmadan direkt atanacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü Psikolog Alımı ve Sosyal Çalışmacı alımı başvuruları 3 Ocak 2021 tarihinde başlamıştı. Adaylar için başvurular yarın sona eriyor.
*Türk vatandaşı olmak * 18 yaşını tamamlamış olmak* Kamu haklarından mahrum bulunmamak. *Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.* Askerlik şartını taşımak.* En az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.
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