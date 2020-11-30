Emniyet Genel Müdürlüğü görevde yükselme sonuçlarını açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli sivil memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav sonuçları erişime açıldı.

28 Kasım 2020 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde gerçekleştirilen yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendiriliyor.

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılmaları için en az altmış puan almak zorunda.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada adayların yazılı sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç iki iş günü içinde itiraz etmeleri gerekiyor.

Yazılı sınavlara yapılan itirazlar, en geç on iş günü içinde karara bağlanır ve sonucu ilgililere bildirilmektedir.

Neticelerin ilanından itibaren 2 iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Rütbe Terfi ve Sınav İşlemleri Şube Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde gönderilmeyen dilekçeler anılan yönetmelik hükümleri gereğince işleme tabi tutulmayacaktır. Yazılı sınav sonuçları e-devlet şifresi ile öğrenilecektir.



